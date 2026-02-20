Levnější ještě nebyl: Samsung Galaxy S25 (Ultra) teď pořídíte za nejlepší cenu v historii

- Vlajkový model od Samsungu můžete získat opravdu výhodně
- Při správné kombinaci slev a výkupu můžete snížit cenu zařízení Galaxy S25 i o desetitisíce
- Navíc během zimní olympiády můžete dosáhnout i na další exkluzivní odměny
Nákup nového chytrého telefonu se chtě nechtě pojí s velkým finančním výdajem. To platí dvojnásob v případě, kdy si hodláte pořídit špičkový model z nejvyšší třídy, jehož cena se může vyšplhat až do desítek tisíc korun. Jedním z řešení je počkat si na tradiční akce, jako je Black Friday, Cyber Monday nebo novoroční výprodeje, nicméně ne vždy se nám tyto konzumní svátky trefí do našich finančních plánů.
Jihokorejský gigant Samsung již brzy představí nové vlajkové modely, avšak pokud nepotřebujete nutně to nejnovější, můžete už nyní ušetřit zajímavé částky při nákupu stále ještě aktuálních nejvybavenějších modelů.
Vlajkové modely od Samsungu teď pořídíte nejvýhodněji
Popisovat do detailu to nejlepší od Samsungu by bylo nošením dříví do lesa, ostatně i u nás na SMARTmanii jste si mohli přečíst detailní recenze jak na základní model Galaxy S25, tak i na ten nejvybavenější Galaxy S25 Ultra.
Přesto si oba modely připomeňme alespoň telegraficky – Galaxy S25 nabízí 6,2″ Full HD AMOLED displej (varianta Plus má QHD+ panel o velikosti 6,7″), procesor Qualcomm Snapdragon Elite 8, baterii s kapacitou 4000 mAh (4900 mAh u modelu Plus) nebo trojici fotoaparátů hlavní 50 Mpx, širokoúhlý 12 Mpx a teleobjektiv 10 Mpx, přičemž nechybí ani nálož umělé inteligence jak od Samsungu, tak od Googlu.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 146,9 × 70,5 × 7,2 mm, hmotnost: 162 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Ultra je poté modelem takřka bez kompromisů, který nabízí 6,9″ LTPO AMOLED panel s rozlišením 1440 × 3120 a obnovovací frekvencí 120 Hz, čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, baterii s kapacitou 5000 mAh a 45W rychlým nabíjením či praktický stylus jménem S Pen.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 162,8 × 77,6 × 8,2 mm, hmotnost: 218 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Nechybí také čtveřice fotoaparátů v čele s hlavním 200Mpx snímačem s optickou stabilizací a laserovým ostřením, 50Mpx širokoúhlým objektivem, 10 Mpx teleobjektivem a také 50Mpx periskopickým teleobjektivem. Samsung na své prémiové modely aktuálně nabízí poměrně zajímavé slevové akce – které to jsou a jak je využít?
Je libo slevu, cashback nebo olympijský merch?
Pokud jste stále ještě student, jistě máte do kapsy hluboko, tudíž vám nějaká sleva přijde vhod. Jako držitel průkazu ISIC, ITIC, IYTC či AliveID máte nárok na poměrně sympatickou slevu 7 %. Pakliže se na oficiálních stránkách Samsungu registrujete a půjde o váš první nákup, můžete dosáhnout i na slevu 5 % s kódem MUJ-PRVNI-NAKUP.
Jestli jste naopak stálým zákazníkem Samsungu, také můžete dosáhnout na vyšší zhodnocení Rewards bodů, konkrétně lze získat až 7 % Rewards bodů na další nákup podle úrovně vašeho Samsung Account účtu. V kategorii Blue můžete získat 3 %, v kategorii Gold 5 % a v kategorii Platinum rovných 7 %. Navíc při nákupu můžete získat až o 50 % vyšší hodnotu uplatněných Rewards bodů.
Kdybyste měli v plánu kupovat více produktů od Samsungu, můžete se až do 28. února těšit na příjemnou slevu 25 % na levnější produkt v košíku. V rámci aktuálně probíhající zimní olympiády navíc při nákupu vlajkových modelů můžete až do 28. února získat oblečení z olympijské kolekce, pakliže se nejpozději do 14. března registrujete do Samsung Members. Perličkou je i exkluzivní sleva v případě, kdy naši olympionici dosáhnou na zlatou či stříbrnou medaili, kdy máte po omezenou dobu s kódem ZLATO20 (nekombinovatelná s žádnou akcí a neplatí na kategorii Paměti a úložiště) možnost dosáhnout na 20% slevu.
Na zajímavou cenu se dá dosáhnout také při využití Samsung Trade-In programu, kdy od vás Samsung vykoupí vaše staré zařízení a o výkupní cenu poníží pořizovací cenu nového vlajkového modelu. V některých případech můžete dosáhnout na slevu až v hodnotě několika desítek tisíc korun, což už za zvážení stojí.
Pro konkrétní cenovou nabídku nicméně musíte zamířit na stránky Samsungu a výsledná cena výkupu bude záviset nejen na stavu zařízení, ale také na značce a modelu. Také můžete využít až do 28. února nebo do vyprodání zásob sympatický cashback 7000 korun v případě modelu Ultra (5000 korun u Galaxy S25/S25+) za registraci v Samsung Members. Jak ale ušetřit co nejvíce?
Slevy pro studenty i manažery
Pojďme se podívat na několik modelových případů, jak ušetřit co nejvíce při pořízení nového vlajkového Samsungu. Student Marek si dělá zálusk na základní Samsung Galaxy S25 v paměťové variantě 12 GB RAM/128 GB interního úložiště v tmavě modré barvě. Jenže částka 21 990 korun je na něj moc a do splátek v podobě 916,25 korun měsíčně se mu také nechce.
Co může využít? Řekněme, že už nebude potřebovat svůj tři roky starý telefon Samsung Galaxy A54 5G v perfektním stavu, za který dostane 2074 korun při výkupu. K tomu si přihodí 7 % slevu s ISIC kartou a 5 % za první nákup. Kromě olympijské čepice ještě uplatní cashback v hodnotě 5000 korun. Namísto 21 990 korun ho tak Galaxy S25 bude stát jen 12 278 korun, což se rozhodně vyplatí.
Teď ale příklad z trochu jiného soudku. Pavel je manažer v nadnárodní korporaci, který by si rád do domácnosti pořídil novou OLED televizi. Zároveň se mu ale líbí i aktuální model Galaxy S25 Ultra v nejvyšší konfiguraci za 41 990 korun. I když už není student, rozhodl se využít 25% slevu na druhé levnější zařízení a uplatnit ji právě na model Ultra.
U Samsungu nakupuje Pavel pravidelně, na slevu na první nákup může zapomenout, naopak ale pošle na výkup svůj aktuální Galaxy S24 Ultra v nejvyšší konfiguraci v perfektním stavu, za který dostane 10 486 korun, a samozřejmě uplatní i cashback v hodnotě 7000 korun. Ve finále tak za Galaxy S25 Ultra zaplatí jen něco málo přes 14 tisíc korun.
Nakombinujte si co nejvýhodnější slevu
Pořídit si vlajkový model Galaxy S25 od Samsungu právě teď je zkrátka výhodné, a pokud o některém z prémiových modelů už delší dobu uvažujete, rozhodně nemáte nač čekat. Ať už jste student nebo manažer v nadnárodní korporaci, můžete dosáhnout na zajímavé slevy. Při zapojení výkupu stávajícího zařízení a cashbacku můžete bez větších potíží snížit výslednou cenu i o více než deset tisíc korun a dostat se tak na velice zajímavé částky. Více o aktuálně probíhajících slevových akcích se dozvíte přímo na stránkách Samsungu.