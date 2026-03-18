Legendární myš od Applu se vrací v netradiční roli. Schováte si do ní AirPody

- Korejská společnost Spigen představila pouzdro na AirPods Pro 3 ve stylu ikonické myši od Applu
- V retro kolekci nazvané Classic LS je i plastová peněženka s MagSafe až pro tři karty
- Sérii uzavírá krátké zápěstní poutko inspirované původním Macintoshem 128K
Korejský výrobce mobilního příslušenství Spigen představil další kousek ze stylové řady pouzder Classic LS, která vychází z retro estetiky počítačů od Applu z osmdesátých let minulého století. Společnost začátkem letošního roku představila kryt pro iPhone 17 Pro a Pro Max inspirovaný počítači Macintosh 128k a Apple Lisa. Nově si k němu můžete přikoupit také ladící pouzdro na sluchátka AirPods Pro 3, které tentokrát připomíná ikonickou jednotlačítkovou myš dodávanou k počítačům Macintosh.
Pouzdro za 29,99 dolarů (cca 635 korun) je k dostání například na Amazonu a skládá se ze dvou částí, které se připevňují ke spodní části a odklápěcímu víku nabíjecího pouzdra AirPodů. Nutno dodat, že na funkčnosti původního pouzdra se nic nemění – stále jej můžete otevírat, USB-C zůstává přístupný a stavová LED dioda nadále plní svou funkci. Pouzdro Spigen navíc obsahuje vlastní otvor na poutko či šňůrku, protože blokuje ten od Applu. O funkční myš se sice nejedná, i tak má ale velké šedé tlačítko svůj účel – slouží jako zajišťovací mechanismus, který zabraňuje nechtěnému otevření víka.
Kolekce pro milovníky retra
Řada Classic LS od Spigenu zahrnuje také MagSafe peněženku, pochopitelně dokonale sladěnou s retro designem zbytku kolekce. Připevníte ji k jakémukoli telefonu nebo příslušenství pomocí magnetů kompatibilních se standardem Qi2, ale používat ji pochopitelně můžete i samostatně. Jedná se však o klasický příklad, kdy forma vítězí nad obsahem, lépe řečeno funkčností – peněženka za 635 korun totiž pojme pouze 3 karty (nebo malý svazek bankovek, pokud se opravdu hlásíte k minulému století). Peněženka je vyrobená z tvrdého plastu, takže víc toho do ní s největší pravděpodobností opravdu nedostanete.
Kolekci doplňuje stylové poutko inspirované počítačem Macintosh 128K, za které si výrobce účtuje 19,99 dolarů (cca 420 korun). Šňůrka vám nicméně vystačí „pouze“ na nošení kolem zápěstí. Zdá se, že společnost Spigen nikdo neinformoval, že aktuálně je módní nosit telefon přes rameno…