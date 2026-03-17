Bisfenoly, ftaláty i změkčovadla: tato sluchátka obsahují nebezpečné látky, varuje studie

- Nemusí jít o akutní ohrožení, dlouhodobé vystavení ale může mít neblahé účinky na organismus
- Testováno bylo celkem 81 produktů a velká část nedopadla dobře
- Horšímu hodnocení se nevyhnuly ani dražší produkty od renomovaných značek
Výsledky nové a poměrně unikátní české studie financované Evropskou unií týkající se škodlivých materiálů obsažených u sluchátek dostupných na evropském trhu. Výsledky nedopadly vůbec dobře pro mnoho výrobců a někteří prodejci již reagují dokonce i stažením některých modelů sluchátek z prodeje. Kompletní přehled testovaných sluchátek najdete níže v článku.
Studie probíhala na území České republiky (za podpory Ministerstva životního prostředí ČR), Slovenska, Maďarska, Slovinska a Rakouska. V rámci projektu ToxFree Life for All bylo analyzováno celkem 180 vzorků (tvrdé i měkké plastové součásti) z celkem 81 produktů určených pro děti, dospívající i dospělé. Jedním z výsledků studie je, že téměř všechny modely sluchátek obsahovaly bisfenoly, což jsou chemikálie, které ovlivňují hormony v našem těle. Dále jsou zmiňovány také ftaláty nebo zpomalovače hoření.
Bisfenoly mohou ovlivňovat hormony
Bisfenol A (BPA) se objevil u 98 % vzorků a jeho náhrada bisfenol S (BPS) u třech čtvrtin testovaných součástí. Dle Evropské agentury pro chemické látky bychom měli být vystaveni maximálnímu množství 10 mg/kg těchto látek, přičemž maxima se v rámci studie pohybovala i na úrovni 351 mg/kg. Tyto chemikálie ovlivňující lidské hormony a mohou putovat z elektroniky přímo do našeho těla především při fyzických aktivitách, kdy se kůže zahřeje a dochází k pocení. Ačkoliv se nemusí jednat o akutní rizika, dlouhodobé vystavení může především u dětí přispívat k hormonálním změnám.
Studie poukazuje také na další jev, což je častá záměna zakázaných látek výrobci elektroniky za podobné látky, které však mají také podobné neblahé účinky. Stačí změnit část molekuly a látka přestane spadat do již platných omezení. Zároveň bylo zjištěno, že nebezpečné látky najdeme napříč cenových spektrem i jednotlivými značkami. Ani vyšší cena produktu tedy nezaručí úplné bezpečí.
Výsledky studie: Temu a herní headsety dopadly nejhůře
Dle výsledků studie dosahoval nejvyšší úrovně toxicity produkt z online tržiště Temu, ale velmi špatně na tom byla také herní sluchátka, u kterých celkem 60 % bylo označeno červenou známkou jako nevyhovující. Co se týče konkrétních modelů, například Apple AirPods Pro 2 nebo JBL Tune 720BT „prošly“ se zeleným označením, což znamená nízké riziko. Nicméně modely Wave Beam nebo JR310BT (model pro děti) dostaly červené nevyhovující hodnocení týkající se součástí nedotýkajících se pokožky a také v celkovém hodnocení. Herní produkty HP HyperCloud III a Razer Kraken V3 dostaly nevyhovující známku ve všech třech kategoriích.
Neuspokojivé hodnocení (dvě kategorie z tří) získala dokonce i poměrně rozšířené modely sluchátek Sony WF-1000XM5, Jabra Elite 10 Gen 2, Niceboy Hive Prodigy 4, Sennheiser Momentum Wireless 4, Beats Solo 4, Samsung Galaxy Buds 3 Pro, Redmi Buds 5 Pro, Marshall Motif II ANC a spousty dalších včetně několika modelů od Logitechu a Panasonicu. Výsledky všech testovaných produktů naleznete ve vloženém přehledu níže od strany číslo 4.
- Kompletní šedesátistránkovou studii v angličtině si můžete prohlédnout zde (PDF, 6,4 MB)
Ačkoliv se jedná o malé množství nežádoucích látek obsažených ve výrobcích a patrně nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, studie má upozornit na přítomnost těchto materiálů a možnou kontaminaci při dlouhodobém používání, což právě u sluchátek může jednoduše nastat. Cílem samozřejmě není zákazníky odradit od nákupu některých modelů nebo značek, ale spíše upozornit na situaci a přimět výrobce k většímu důrazu na zdravotní nezávadnost veškerých materiálů