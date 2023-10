Leaker odhalil termín vydání Nintendo Switch 2. K dispozici mají být dvě verze

Nejnovější informace odhalují konkrétní datum představení nové konzole od Nintenda

Nástupce Switche by se měl veřejnosti ukázat 24. září příštího roku

Ačkoli je toto datum pravděpodobné, je potřeba brát tyto informace s rezervou

Co se týče konzolí aktuální generace, jedna z nich výrazně přesluhuje. Tím máme na mysli samozřejmě Nintendo Switch, které se v poprvé hráčům představilo v roce 2017 a od té doby se nedočkalo svého nástupce, ani výraznější hardwarové proměny, nepočítáme-li několik revizí a vydání dvou odnoží – jedné menší a mobilní a druhé s OLED displejem. Nintendo v době vydání zvolilo nepříliš výkonný hardware, nicméně tento pragmatický krok se jim bohatě vyplatil. Umožnil jim totiž vyrábět cenově dostupné konzole i v době, kdy největší konkurenti Sony a Microsoft trpěli na nedostatek součástek.

Nástupce Switche může dorazit už na podzim příštího roku

Hardwarové limitace jsou nicméně po letech znát a nejen fanoušci značky pomalu vyhlížejí nástupce. Podle prvních spekulací už někteří vývojáři měli možnost konzoli s provizorním názvem Nintendo Switch 2 vidět za zavřenými dveřmi na letošním Gamescomu a předpokládalo se, že by se s nástupcem mohla japonská společnost pochlubit už v příštím roce. Díky uživateli Discordu s přezdívkou SoldierDelta máme na stole první datum, které dřívější spekulace potvrzuje.

Ten na populární komunikační síti zveřejnil informace a screenshoty z chystané hry Rise of the Ronin od Team NINJA, které odhalily informace o chystané konzoli od Nintenda s interní přezdívkou NG. Podle těchto informací by Nintendo mělo představit nástupce Switche už 24. září příštího roku. Do prodeje by se nicméně mohla dostat až začátkem listopadu, neboť na tento měsíc je v dostupných informacích také vyhrazen prostor, nicméně tentokrát již bez konkrétního data.

Zajímavou perličkou je také informace o ceně a množství modelů. Nintendo by se mohlo pochlubit rovnou se dvěma variantami konzole. Standardní model by měl jít do prodeje za 499 dolarů (cca 14 tisíc korun s daní), zatímco čistě digitální verze by se měla pohybovat okolo 400 dolarů (cca 11 tisíc korun s daní). Ačkoli má tento uživatel pravděpodobně přístup k utajovaným informacím, je potřeba tyto spekulace brát s notnou dávnou rezervy. Přesto tomuto tvrzení nahrávají také nedávné spekulace o masivní marketingové kampani Nintenda, která by se měla odehrávat od června do srpna v příštím roce. Na zjištění, zda půjde o reklamu na novou konzoli si nicméně budeme muset počkat.