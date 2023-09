Kdy dorazí Nintendo Switch 2? První šťastlivci už konzoli viděli

Nintendo už kutí druhou generaci handheldové konzole Switch

Novinka by měla dorazit nejpozději zkraje příštího roku 2024

Několik exkluzivních hostů se účastnilo briefingu na právě proběhlém Gamescomu

Zatímco herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S jsou v nejlepších letech svého celoživotního cyklu, konkurence od Nintenda v říjnu oslaví své 7. narozeniny. Zákazníci a fanoušci japonské společnosti tak pomalu ale jistě pokukují po nástupci, který by mohl být představen ještě letos, anebo zkraje příštího roku.

Nové Nintendo na Gamescomu

Nová generace Nintendo Switch 2 je horkým tématem posledních dní. Klidné vody japonské herní scény rozvířil server Eurogamer, který napsal, že několik novinářů a exkluzivně pozvaných hostů se na nedávno proběhlém veletrhu Gamescom 2023 účastnilo schůzky s vedením Nintenda, kde se údajně mělo diskutovat o podobě a funkcích nového Switche.

Bohužel není jasné, zdali byla k vidění i samotná konzole, třebaže prototyp. Video Games Chronicle (VGC) tvrdí, že na Gamescomu se vybraným hostům za zavřenými dveřmi pouštělo demo The Legend of Zelda: Breath of the Wild s vylepšenou grafikou a také The Matrix Awakens, tedy hratelná ukázka Unreal Enginu 5. Další příjemnou novinkou má být DLSS, které Nintendo nabídne díky spolupráci s Nvidií.

Mnoho uniklých informací o výbavě chystaného nástupce Switche však není k dispozici. VGC již před měsícem informoval o tom, že konzole je skutečně na cestě, protože vývojáři již v průběhu letních prázdnin obdrželi prototypy konzolí.

Switch 2 už příští rok

Menším překvapením je, že nový Switch 2. generace nabídne opět jen LCD displej, přestože aktuálně je k dispozici i OLED varianta. To je bohužel v přímém rozporu s tím, jak je konzole designovaná – tedy máte ji využít primárně při cestování a hraní v terénu, k čemuž se víc hodí univerzálnější OLED.

Aktuální konsenzus kolem možného představení nové konzole Nintendo Switch hovoří o první polovině příštího roku. Vyloučit však nelze ani možnost, že Nintendo svůj stroj představí ještě tento podzim a do prodeje se dostane až zkraje příštího roku, jako tomu bylo u první generace Switche v roce 2016, respektive 2017.