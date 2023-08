Konzole Nintendo Switch 2 by měla vyjít v příštím roce, vývojáři už ji mají k dispozici

Partnerská studia už by měla mít k dispozici vývojářskou verzi nové konzole od Nintenda

Novinka nabídka větší interní paměť či hraní v přenosném režimu, šetřit by se naopak mělo na displeji

K uvedení na trh by mělo dojít ve druhé polovině příštího roku, japonská společnost se chce vyhnout zásobovacím potížím

O nástupci úspěšné konzole Nintendo Switch se v zákulisí špitá řadu měsíců. Mnozí novináři se domnívají, že šest let staré zařízení již vstoupilo do poslední fáze své životnosti, čemuž ostatně nasvědčují také pozvolna klesající prodeje či občasná kritika na adresu nedostačujícího výkonu. Dřívější spekulace nově potvrzují také zdroje renomovaných herních magazínů VGC a Eurogamer, podle nichž next-gen konzole od japonské společnosti vstoupí na trh v průběhu druhé poloviny příštího roku.

Štěstí přeje připraveným

Redaktoři VGC hovořili s několika lidmi, kteří jsou obeznámeni s plány Nintenda, podle nichž je pravděpodobné, že společnost vydá nový hardware až ve druhé polovině roku 2024. Japonci se prý chtějí vyhnout zásobovacím potížím, se kterými se ještě mnoho měsíců po zahájení prodeje potýkaly konkurenční konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Konkrétní hardwarové specifikace a funkce sice nadále zůstávají v přísném utajení, avšak klíčová partnerská studia už by měla mít vývojářskou verzi konzole k dispozici. Podle zdrojů VGC bude například možné novinku používat v přenosném režimu. Jedna z hlavních předností populárního Switche by tak měla zůstat zachována.

OLED u ledu

Zklamáním by naopak mohl být zvolený displej, neboť podle dostupných informací půjde pouze o LCD panel, a to navzdory skutečnosti, že i současnou konzoli pořídíte ve verzi s OLED obrazovkou. Tokijská společnost si od toho slibuje snížení výrobních nákladů, které bude polykat především navýšení kapacity interního úložiště. Nintendo Switch totiž nabízí pouze 32 GB (64 GB v případě OLED verze), což je na poměry současných videoher málo – tituly pro PS5 či Xbox Series běžně vyžadují i přes 100 GB volného místa na disku. Nové konzoli by nicméně neměl chybět slot na paměťové karty, což znamená, že hráči nebudou odkázáni pouze na digitální distribuci.

Řada informací však zůstává nejasná. Nejasnosti panují například ohledně zpětné kompatibility. Nintendo se již dříve nechalo slyšet, že by k budoucí konzoli rádo přilákalo početnou uživatelskou základnu ze Switche (125 milionů prodaných kusů). Někteří vývojáři třetích stran se však údajně obávají, že případná podpora starších her by mohla mít negativní vliv na prodeje nových titulů.