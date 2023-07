Česká hra Bulánci bude zničehonic zdarma. A to není jediná velká novinka

Bulánci vyjdou v září zdarma pro všechny hráče

Ještě v srpnu přitom přibude dlouho očekávaný online multiplayer

Vývojáři ze SleepTeam zveřejnili roadmapu, která poukazuje i na další novinky

Legendární česká hra Bulánci dorazila v novém kabátku vloni v listopadu na platformu Steam. Aktuálně se stále nachází ve formě předběžného přístupu, tedy v jakési nehotové verzi, nicméně již za měsíc zamíří do ostrého provozu. Vývojáři ze studia SleepTeam odhalili také další novinky, které Bulánky čekají.

Bulánci zdarma a s multiplayerem

Ty nejzásadnější jsou vlastně dvě. Od 1. srpna, tedy již zítra, bude v rámci onoho předběžného přístupu k dispozici online multiplayer pro všechny hráče, kteří si hru zakoupili. Dosud byla tato celkem kruciální funkce dostupná pouze těm, kteří na vývoj hry přispěli v crowdfundingové kampani na Startovači.

Druhou, snad ještě příjemnější novinkou je, že od 1. září budou Bulánci v lehce omezené formě dostupní pro všechny hráče zdarma. Vývojáři k tomu v tiskové zprávě napsali: „Už 1. září se omezená verze Bulánků zpřístupní všem zadarmo a hráči tak budou moci změřit své síly s kamarády, kteří hru dosud nevlastnili.“ Aktuálně hra stojí na Steamu 16 eur (380 korun vč. DPH).

Jak moc „omezená“ bezplatná verze bude, však není jasné. Tvůrci pouze uvedli, že hráči, kteří si hru pořídili, nebo do 31. srpna pořídí, získají jako bonus veškerý obsah, který je do hry plánován. Vedoucí vývoje Jan Zmeškal zároveň potvrdil, že bonusy se týkají i podporovatelů ze Startovače, kteří měli možnost si hru vyzkoušet jako úplně první.

Jediné informace, které o dalších plánech s Bulánky máme, pochází z roadmapy zveřejněné s tiskovou zprávou. Podle té má do hry již brzy dorazit několik nových herních módů, tréninkový režim, editor vlastního Bulánka, nové mapy a také by měl titul co nevidět zamířit na konzoli Nintendo Switch.

Později tohoto roku má přibýt příběhová kampaň, editor map, brutální mód, dvě exkluzivní zbraně a také se mají Bulánci podívat na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S.