Nintendo Switch 2 může v lecčem porazit i PlayStation 5, tvrdí expert

Nintendo Switch 2 bude nejspíš pořádně nabušená herní konzole

Hlavní novinkou by měla být možnost 4K výstupu v 60 snímcích za sekundu

Dle aktuálních spekulací to vypadá, že kupovat původní Nintendo Switch v roce 2023 čím dál víc postrádá smysl. Relativně blízko je totiž představení nové generace, která by měla přinést velký posun ve výkonu a v celkovém uživatelském zážitku z konzole.

Switch 2 plný výkonu

V nedávném článku jsme informovali o tom, že konzole bude představena někdy mezi letošním podzimem a jarem příštího roku, přičemž do několika měsíců od představení by se měla začít prodávat. Pro srovnání, první generace Nintendo Switch byla představena 20. října 2016 a do prodeje šla až v březnu 2017.

Co se týče výkonnostního posunu, zatím bohužel není jasné, jaký hardware výrobce zvolí. Tipér NateTheHate však ve svém souhrnném videu „Co všechno víme“ uvedl, že demo záběry konzole, které byly k vidění na Gamescomu 2023 za zavřenými dveřmi, zobrazovaly titul The Legend of Zelda: Breath of the Wild ve 4K rozlišení při 60 fps s Nvidia DLSS.

Navíc prý demo nepřerušovala jediná načítací obrazovka. Opět si dovolíme malé srovnání. Jde o velký posun, původní Switch totiž podporoval pouze Full HD výstup do televize při 30 fps. NateTheHate hovoří také o demu Matrix Awakens, tedy hratelné ukázce schopností nového Unreal Enginu 5. Switch 2. generace prý v této ukázce prokazoval lepší ray tracing než PlayStation 5 nebo Xbox Series X|S.

Kdy vyjde nové Nintendo?

Na závěr videa youtuber víří vody ohledně představení nové konzole. Opět uvádí, že k představení může dojít ještě letos, případně i příští rok na jaře. Není totiž jasné, zdali uniklá časová okna předznamenávají oficiální představení, nebo rovnou uvedení do prodeje.

Poněkud neradostné spekulace hovoří o výbavě – Switch nové generace by prý měl nabídnout LCD displejový panel. Přestože od něj odstoupila i první generace, která v průběhu svého životního cyklu přišla s OLED variantou. Právě OLED je pro využití u přenosné konzole/handheldu vhodnější, nabízí totiž lepší pozorovací úhly a také snazší konzumaci obsahu při pobytu venku.