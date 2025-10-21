Každý rok ta stejná písnička. Bude Galaxy S26 Ultra pohánět Snapdragon nebo Exynos?

- Samsung dokončil vývoj svého čipu Exynos 2600
- Podle předběžných parametrů se bude jednat o bestii, která ukáže veškeré konkurenci záda
- Samsung údajně tento čip nasadí i do svého vrcholného smartphonu Galaxy S26 Ultra
V minulosti bylo zvykem, že Samsung do svých vlajkových smartphonů nasazoval vlastní čipsety Exynos i mobilní procesory Qualcomm Snapdragon – dostupnost se lišila podle jednotlivých trhů. V Evropě Samsung používal vesměs čipové sady Exynos, což zejména v posledních generacích nesli fanoušci značky poměrně nelibě – tyto čipy byly oproti Snapdragonům slabší a energeticky méně úsporné.
Samsung tak po hlasité kritice a také kvůli problémům ve vývoji a výrobě nasazování vlastních čipsetů utlumil – v řadách Galaxy S23 a S25 se neobjevily vůbec, v řadě Galaxy S24 byl tehdejší Exynos 2400 použitý pouze u základních variant, zatímco vrcholný model Ultra dostal výkonnější Snapdragon 8 Gen 3. Jakou čipovou alchymii chystá Samsung pro příští rok?
Galaxy S26 bez Snapdragonu?
Podle nejnovějších zpráv z Jižní Koreje Samsung údajně dokončil vývoj čipu Exynos 2600 a od příštího měsíce by jej měl sériově vyrábět. Použít k tomu má vlastní 2nm výrobní proces, který by měl nabídnout lepší parametry než 3nm proces od TSMC, jímž se vyrábí aktuální mobilní špička – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro nebo MediaTek Dimensity 9500.
Samsung má se svým čipem ty největší ambice, podle korejských zdrojů má Exynos 2600 ukázat veškeré konkurenci záda:
- oproti Apple A19 Pro má nabídnout 6× vyšší výkon umělé inteligence, o 15 % vyšší procesorový výkon a o 75 % lepší grafiku
- oproti Snapdragonu 8 Elite Gen 5 údajně nabídne o 30 % výkonnější neurální jednotku a o 29 % výkonnější grafický čip
Klíčovým důvodem takto velkého zvýšení výkonu má být oddělení čipsetu a modemu. U minulých Exynosů byl modem přímou součástí čipsetu, kde ubíral místo i energii. Díky vyčlenění modemu má být na ploše Exynosu 2600 více prostoru pro CPU, GPU a NPU.
Pokud se tyto předpovědi vyplní, může být Exynos 2600 skutečně nejvýkonnější mobilní čip aktuální generace, ostatně z tohoto důvodu prý Samsung plánuje jeho nasazení do svého vrcholného modelu Galaxy S26 Ultra – jednalo by se tak o návrat do nejvyššího modelu po třech a půl letech.
Podle obvykle přesného informátora Ice Universe ale nemá být Exynos 2600 nasazen plošně, ve vybraných regionálních variantách Samsung údajně použije Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pokud bude Exynos 2600 skutečně tak výkonný, můžete se karta obrátit a majitelé modelů se Snapdragonem mohou po dlouhé době závidět druhé straně .