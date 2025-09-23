Hozená rukavice pro Qualcomm. MediaTek Dimensity 9500 oslňuje výkonem i efektivitou

- Značka MediaTek představila nový čipset pro nadcházející generaci vlajkových smartphonů
- Dimensity 9500 se pyšní ohromným procesorovým i grafickým výkonem
- Jako první v historii podporuje Ray Tracing při 120 fps
- Nechybí ani lepší práce s obrazem nebo rychlejší bezdrátové sítě
Dnes večer začíná tradiční Snapdragon Summit, na kterém Qualcomm představí nový čipset pro příští generaci vlajkových smartphonů. Není tak náhodou, že tchajwanský MediaTek si na předvečer této akce naplánoval premiéru vlastní vrcholné čipové sady – minimálně do zítřejšího večera tak lze považovat za nejvýkonnější mobilní čipset ve světě Androidu právě představený MediaTek Dimensity 9500.
MediaTek Dimensity 9500: ohromný výkon v malém kousku křemíku
Už pár let spolu Qualcomm a MediaTek svádí vyrovnaný souboj na poli vlajkových čipsetů a nejinak tomu bude i letos. O vítězi pochopitelně rozhodnou benchmarky, z pohledu na parametry ale vidíme, že MediaTek má dobře našlápnuto. Dimensity 9500 je vyrobený nejmodernějším 3nm procesem od TSMC, což samo o sobě přináší vysokou efektivitu – čip má být údajně až o 30 procent úspornější při multitaskingu, ve hrách nebo v aplikacích sociálních sítí. Zároveň je ale díky novějším komponentám mnohem výkonnější.
MediaTek Dimensity 9500 je třetím vlajkovým čipsetem výrobce v řadě, který u procesorové jednotky používá pouze „velká“ jádra. Tchajwanská firma letos vsadila na nedávno odhalené návrhy jader od ARM, čipset Dimensity 9500 je složen z následujících jader:
- 1× C1-Ultra s taktem 4,21 GHz
- 3× C1 Premium s taktem 3,5 GHz
- 4× C1 Pro s taktem 2,7 GHz
Oproti loňskému čipsetu Dimensity 9400 má být hlavní jádro o 32 procent výkonnější a zároveň o 55 procent efektivnější (ve špičkovém výkonu). Procesor jako celek pak má nabídnout o 17 % vyšší výkon a o 37 procent lepší efektivitu. Nová architektura ARM v9.3 má také přinášet lepší efektivitu strojového učení a rychlejší vnímání umělé inteligence. Pro tyto účely je Dimensity 9500 zároveň vybaven neurální jednotkou NPU 990 s Generative AI Engine 2.0, která má poskytnout až dvojnásobný výpočetní výkon oproti minulé generaci.
Nový je i grafický čip, MediaTek nasadil ARM G1-Ultra. Ten má být ve špičkovém výkonu o 33 % silnější, přitom spotřebuje o 42 procent méně prostředků. Čip má zároveň dvojnásobný počet Ray Tracingových jednotek, díky čemuž si uživatelé budou moci vychutnat hry s podporou Ray Tracingu při 120 fps. Grafický čip „utáhne“ až WQHD displeje při obnovovací frekvenci 180 Hz.
Vysokému celkovému výkonu napomáhá i podpora moderních pamětí LPDDR5X a UFS 4.1.
Až 8K video při 60 fps
Zatímco u CPU, GPU a NPU se MediaTek spoléhá na řešení od ARM, některé komponenty si tchajwanská firma vyvinula sama – například obrazový snímač Imagiq 1190 ISP. Ten podporuje například předzpracování RAW formátu s rozlišením až 200 megapixelů při kontinuálním záznamu při 30 fps, nebo záznam portrétního videa ve 4K rozlišení přo 60 fps. Maximální rozlišení fotoaparátu může být až 320 Mpx, video lze zaznamenávat maximálně v 8K rozlišení při 60 fps.
Dimensity 9500 pochopitelně podporuje i moderní bezdrátovou konektivitu jako je Wi-Fi 7 (maximální rychlost 7,3 Gbps) a Bluetooth 6.0, samozřejmostí je i integrovaný 5G modem, který má být o 10 procent efektivnější než u minulé generace. K dispozici je i technologie určování polohy s využíváním umělé inteligence, která má být o 20 procent přesnější a má mít o 50 procent nižší latenci.
Ve smartphonech ještě do konce letošního roku
MediaTek Dimensity 9500 bude hlavním konkurentem chystaného Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Čip od Qualcommu bude debutovat ve smartphonech řady Xiaomi 15, čip od MediaTeku zase můžeme očekávat ve smartphonech Oppo Find X9 Pro nebo Vivo X300, které mají být představené ještě do konce letošního roku.