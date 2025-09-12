Cortex končí. ARM představil novou generaci jader pro mobilní čipsety

- Nová procesorová jádra od ARM dostaly nová jména, větší výkon a lepší efektivitu
- Nově z nich bude možné skládat až 14jádrové procesory
- Představena byla i nová grafika s dvojnásobným výkonem při ray-tracingu
Společnost ARM Holdings si s odhalením nových procesorových a grafických jader pro nadcházející generaci mobilních čipsetů dala na čas. Zatímco v minulých letech jsme si zvykli na premiéru před letními prázdninami, letos jsme si museli počkat až na září. Čerstvě představené návrhy překvapují nejen očekávaným mezigeneračním navýšením výkonu, ale také zbrusu novým pojmenováním – jádra Cortex končí, přivítejte ARM C1!
ARM C1 Nano, Pro, Premium a Ultra
Nová procesorová jádra od ARM jsou postavená na architektuře ARM v9.3 a přináší několik důležitých vylepšení. Jedním z nich je technologie Scalable Matrix Extension 2 (SME2) pro akceleraci úloh umělé inteligence – podle ARM se máme těšit na 4,7× nižší latenci při rozpoznávání řeči a převodu textu na řeč, na 4,7× vyšší výkon pro model Google Gemma 3, nebo na 2,8× rychlejší generování zvuku s využitím modelu Stability AI. Díky SME2 má být rovněž o 10 procent efektivnější dekódování HDR videa.
ARM nově dělí procesorová jádra do čtyř řad, které dostaly nové pojmenování. Označení Cortex je minulostí, nově se jádra jmenují:
- ARM C1-Ultra (nástupce Cortex X9xx)
- ARM C1-Premium (nová řada)
- ARM C1-Pro (nástupce Cortex A7xx)
- ARM C1-Nano (nástupce Cortex A5xx)
ARM C1-Ultra
Nejvýkonnější jádro se zaměřuje na zvýšení počtu instrukcí na cyklus. Ve srovnání s ARM Cortex-X925 nabízí až o čtvrtinu vyšší jednovlánkový výkon a o 15 procent průměrné zrychlení v aplikacích. Výrobce se rovněž chlubí vysokou efektivitou a podporou umělé inteligence přímo na CPU.
ARM C1-Premium
Zbrusu nové procesorové jádro je určené do procesorů vyšší střední třídy. Jádro je o 35 procent menší než varianta Ultra, díky čemu má poskytovat nejlepší plošnou účinnost ve své třídě.
ARM C1-Pro
Toto jádro má být využíváno pro trvalé zatížení ve vysoce výkonných čipsetech. Ve srovnání s minulou generací (Cortex-A725) má nabídnout o 16 procent vyšší výkon při stejné frekvenci, nebo o 12 procent vyšší efektivitu při přehrávání videa, prohlížení webu apod.
ARM C1-Nano
U nejnižšího jádra se ARM zaměřil výhradně na energetickou účinnost – oproti Cortex-A520 má být jádro efektivnější o 26 procent, kromě toho je o něco málo výkonnější a o 2 procenta fyzicky menší.
Nová procesorová jádra bude řídit nová sdílená jednotka C1-DynamIQ, která bude zodpovědná za sdílení mezipamětí, správu napájení apod. I tato jednotka se chlubí zvýšenou účinností, její spotřeba má být mezigeneračně o 26 procent nižší.
Jádra ARM C1 bude možné kombinovat do procesorů s 1 až 14 jádry, přičemž kombinovat lze maximálně tři druhy jader. ARM tvrdí, že v reálných úlohách mohou clustery s jádry ARM C1 nabídnout o 30 procent vyšší výkon v benchmarcích a o 15 procent v úlohách jako je hraní her či streamování videa. Při běžných činnostech také můžeme počítat s menší spotřebou, zhruba o 12 procent.
Nová grafika Mali
Posílení se pochopitelně dočkal i grafický čip, u kterého ARM použil kombinaci starého a nového názvu – jmenuje se Mali G1-Ultra. Nová grafika disponuje druhou generací jednotky pro sledování paprsků, která oproti minulé verzi Immortalis-G925 v ray-tracingu zdvojnásobuje výkon – u her, které ray-tracing využívají máme údajně očekávat o 40 procent vyšší snímkovací frekvenci. Hrubý výpočetní výkon se zvýšil o 20 procent a čip má být o 9 procent energeticky úspornější.
ARM nově nebude nabízet pouze samotné návrhy procesorových a grafických jader, ale nabídne výrobcům řešení na klíč – vlastní výpočetní subsystém (CSS). Ten bude partnerům nabízen jako flexibilní stabilní blok, na kterém si výrobci budou moci stavět vlastní čipové sady a soustředit se u nich např. na diferenciaci na úrovni jednotlivých clusterů CPU a GPU. Tento systém se bude pro každou cílovou platformu jmenovat jinak – na mobilních zařízeních to bude Lumex, v počítačích Niva, v automobilovém průmyslu Zena. Vlastní čipset ARM (zatím) vyrábět a prodávat nehodlá.
První čipsety využívající procesorová jádra C1 a grafiku G1 by měly dorazit co nevidět, předpokládáme, že jejich služeb využije například nový vlajkový čipset od MediaTeku. Qualcomm si pro své nejdražší mobilní čipsety vyvíjí svá vlastní jádra, avšak je možné, že návrhy od ARM využije u svých levnějších čipových sad.