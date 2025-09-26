Každý materiál můžete poškodit. Apple ostře reaguje na kauzu poškrábaných iPhonů 17 Pro

- Kauza poškrábaných iPhonů 17 Pro, tzv. scratchgate, došla do další fáze
- K situaci se totiž vyjádřil Apple, který trvá na tom, že hliník je dostatečně odolný
- Podle jeho vyjádření můžete s velkou snahou poničit kterýkoliv materiál
Na internetu se začaly krátce po uvedení do prodeje objevovat snímky poškrábaných iPhonů 17 Pro. Do značné míry letos zastínily i fotky a videa prvních rozbitých iPhonů, které nedlouho po představení zaplevelí internet a sociální sítě. Poškrábaných iPhonů bylo dokonce tolik, že to nenechalo v klidu zastoupení Apple v Cupertinu a to se rozhodlo promptně reagovat.
iPhone přešel od titanu k hliníku
Apple letos učinil zásadní změnu ve zpracování svých prémiových iPhonů. Po epizodách s ocelí (iPhone X až iPhone 14 Pro) a titanovou slitinou (iPhone 15 Pro a 16 Pro) se vrátil k hliníku, který používal již v minulosti. Už během představení tento krok vysvětloval především benefitem anodizace.
Díky tomuto chemickému procesu získá hliník speciální vrstvu, která pak může být obarvena a zvolená varianta nabídne typický matný metalický povrch. Nejlépe je tento designový prvek vidět u oranžové varianty současných iPhonů 17 Pro a Pro Max. Trochu překvapivě však Apple vyzdvihoval u hliníku jeho odolnost.
Právě eloxovaná, tedy anodizovaná, hliníková úprava, však často bojuje s oděrkami a různými vnějšími vlivy. V jednoduchosti, pokud zatlačíte ostrým předmětem (nožem, mincí, klíčem a podobně) na hliníková záda iPhonu 17 Pro, jako první se sedře eloxovaná vrstva s barvou a odhalí přírodní hliník. Na odolnost jako takovou to nemá vliv, nicméně sebemenší odření působí velmi nevzhledně a kazí design smartphonu, který v základní variantě vyjde na 33 tisíc korun.
Aféra „scratchgate“
Na internetu se ihned začala objevovat videa přímo z oficiálních obchodů Apple Store v první den prodeje, na kterých záda iPhonů vypadala jako po roce používání. Oděrky na hliníkovém těle střídaly škrábance na sklo-keramickém povrchu zad. Chabou odolnost anodizovaného hliníku pak potvrdil při svém testu odolnosti také youtuber JerryRigEverything.
Celá situace vyústila v to, že se Apple k odolnosti nových iPhonů musel vyjádřit. Tělo iPhonu 17 Pro (Max) je prý zhotoveno z leteckého hliníku řady 7000, který splňuje běžné průmyslové standardy tvrdosti a odolnosti. Apple jej navíc využívá prakticky u všech svých hliníkových produktů, ať už jde o MacBooky, iPady a další.
Apple: Každý materiál můžete poškodit
Apple též zdůrazňuje, že jeho produkty během vývoje procházejí přísnými testy odolnosti, včetně testů odolnosti proti poškrábání. Cílem je zajistit, aby produkty odolaly běžnému používání v reálném životě. Je však zřejmé, že nový design má oproti titanovému rámu předchozí generace určité kompromisy v oblasti odolnosti a při běžném používání se po čase mohou objevit oděrky na eloxované vrstvě.
Fotky a videa na internetu Apple zjevně moc vážně nebere. Své vyjádření totiž uzavírá tím, že podobné „důkazy“ je třeba pečlivě ověřit a že „každý materiál lze poškodit, když se budete snažit“. Přesto není nejmenší pochyb o tom, že anodizovaný hliník na nových iPhonech 17 Pro a Pro Max je méně odolný proti běžnému poškození než mléčné sklo a titan vloni a předloni. Pokud se o svůj iPhone bojíte, můžete jej ochránit pouzdrem.