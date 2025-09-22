TOPlist

Láká vás iPhone 17 Pro? Tyhle barevné varianty jsou magnety na škrábance, zuří zákazníci

Marek Bartík
Marek Bartík 22. 9. 9:00
5
iPhone 17 Pro v oranžové a iPhone 17 Pro Max v modré barvě
  • Zákazníci, kteří vyrazili pro iPhone 17 Pro nebo Air do kamenných obchodů, si na některých vystavených modelech všímají viditelných škrábanců
  • Problém se týká především dvou barevných variant – temně modrého iPhonu 17 Pro a vesmírně černého iPhonu Air
  • Zprávy o poškozených telefonech přicházejí z více zdrojů, zároveň ale není jasné, jak bylo se zařízeními zacházeno

Letošní iPhone 17 Pro prošel oproti loňskému modelu výraznou designovou změnou. Zda k lepšímu, nebo horšímu záleží na individuálním vkusu, avšak při výběru barevné varianty se patrně vyplatí přemýšlet nad její praktičností, tedy alespoň v případě, pokud nový telefon hodláte používat bez krytu. Podle agentury Bloomberg či francouzského magazínu Consomac si totiž zákazníci začali všímat škrábanců na vystavených telefonech v kamenných prodejnách, a to jen velmi krátce po pátečním zahájení prodeje.

Na barvě záleží

Škrábance jsou výrazně viditelné zejména na modelech s tmavšími povrchy včetně temně modrého iPhonu 17 Pro a Pro Max a vesmírně černého iPhonu Air. Aktuálně nicméně není jasné, zda se jedná o rozšířený problém, ani jak bylo s poškozenými kusy zacházeno.



iPhone 17 Pro v oranžové a iPhone 17 Pro Max v modré barvě



Nepřehlédněte

Testujeme iPhone 17 Pro (Max)! Takhle fotí a nahrává video

Opatrnosti není nikdy dost

Modely iPhone 17 Pro mají celohliníkovou konstrukci, která je na zádech překrytá skleněnou vrstvou Ceramic Shield 2, zatímco loňské modely nabídly titanový rám se skleněným povrchem na zádech. Titan i sklo jsou odolnější materiály než hliník – možná i proto může být iPhone 17 Pro náchylnější k poškrábání. Viditelné rýhy se však údajně objevují také na černém iPhonu Air, který má nejen skleněná záda, ale i titanový rám.

Na druhou stranu si ale každý jistě dokáže představit, že někteří návštěvníci Apple Storu zkrátka s vystavenými telefony nezacházejí se stejnou opatrností jako v případě vlastního zařízení. Ačkoliv se tedy nemusí jednat o velký problém, pořád jde o dobrou připomínku, že opatrné zacházení (nejen) s elektronikou rozhodně není k zahození.



iPhone Air



Nepřehlédněte

Vyzkoušeli jsme iPhone Air! Kompromisů je méně, než byste čekali
Vstoupit do diskuze (5)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Žena s AI přívěskem na krku (ilustrační obrázek)
Brýle, sponka a kapesní AI: šéf OpenAI loví u Applu a rozjíždí velkou hardwarovou jízdu
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 6:30
0
Jbl Sense Lite
Recenze sluchátek JBL Sense Lite: kvalitní sluchátka s otevřenou konstrukcí a příznivou cenou
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek včera 20:15
0
S Huawei Watch GT 6 Pro na závodech: jaké metriky s hodinkami můžete monitorovat?
S Huawei Watch GT 6 Pro na závodech: jaké metriky s hodinkami můžete měřit?
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma včera 19:00
2
Muž sedící u počítače
Roste Photoshopu konkurence? Microsoft přidává do Malování další pokročilé funkce
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 12:00
1

Kapitoly článku