Láká vás iPhone 17 Pro? Tyhle barevné varianty jsou magnety na škrábance, zuří zákazníci

- Zákazníci, kteří vyrazili pro iPhone 17 Pro nebo Air do kamenných obchodů, si na některých vystavených modelech všímají viditelných škrábanců
- Problém se týká především dvou barevných variant – temně modrého iPhonu 17 Pro a vesmírně černého iPhonu Air
- Zprávy o poškozených telefonech přicházejí z více zdrojů, zároveň ale není jasné, jak bylo se zařízeními zacházeno
Letošní iPhone 17 Pro prošel oproti loňskému modelu výraznou designovou změnou. Zda k lepšímu, nebo horšímu záleží na individuálním vkusu, avšak při výběru barevné varianty se patrně vyplatí přemýšlet nad její praktičností, tedy alespoň v případě, pokud nový telefon hodláte používat bez krytu. Podle agentury Bloomberg či francouzského magazínu Consomac si totiž zákazníci začali všímat škrábanců na vystavených telefonech v kamenných prodejnách, a to jen velmi krátce po pátečním zahájení prodeje.
Na barvě záleží
Škrábance jsou výrazně viditelné zejména na modelech s tmavšími povrchy včetně temně modrého iPhonu 17 Pro a Pro Max a vesmírně černého iPhonu Air. Aktuálně nicméně není jasné, zda se jedná o rozšířený problém, ani jak bylo s poškozenými kusy zacházeno.
Opatrnosti není nikdy dost
Modely iPhone 17 Pro mají celohliníkovou konstrukci, která je na zádech překrytá skleněnou vrstvou Ceramic Shield 2, zatímco loňské modely nabídly titanový rám se skleněným povrchem na zádech. Titan i sklo jsou odolnější materiály než hliník – možná i proto může být iPhone 17 Pro náchylnější k poškrábání. Viditelné rýhy se však údajně objevují také na černém iPhonu Air, který má nejen skleněná záda, ale i titanový rám.
@Apple sorry but #Scratchgate is real and very disappointing – a case will help but i reckon even a few minutes without a case in the pocket with keys and the phone is damaged – truly shame on you!
My iPhone 13 Pro Max has been without a case and there are NO scratches at all… pic.twitter.com/toWqY2Osv2
Na druhou stranu si ale každý jistě dokáže představit, že někteří návštěvníci Apple Storu zkrátka s vystavenými telefony nezacházejí se stejnou opatrností jako v případě vlastního zařízení. Ačkoliv se tedy nemusí jednat o velký problém, pořád jde o dobrou připomínku, že opatrné zacházení (nejen) s elektronikou rozhodně není k zahození.