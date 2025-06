Ještě dřív než loni. Víme, kdy Samsung představí letošní skládačky

Na internet unikl termín letní události Galaxy Unpacked

Samsung na ní představí novou generaci ohebných smartphonů

Kromě toho bychom se měli dočkat nových hodinek a upoutávky na náhlavní soupravu pro rozšířenou realitu

Dlouhou dobu platilo, že Samsung představuje nové ohebné smartphony na konci letních prázdnin, loni však tento termín posunul na jejich začátek – jako globální partner Olympijských her v Paříži totiž potřeboval své nové telefony představit ještě před touto velkolepou událostí, aby ji využil k marketingovým účelům. Zdá se, že začátek léta se Korejcům osvědčil, neboť i letošní generace skládaček má být představena v podobném termínu.

Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 dorazí o den dřív než loni

Samsung ještě oficiálně letní termín události Galaxy Unpacked neprozradil, učinil tak za něj spolehlivý informátor Evan Blass. Podle jeho zdrojů se událost uskuteční 9. července, tedy o den dříve než loni. Tisková konference má být zahájena v 16:00 našeho času a patrně se odehraje v New Yorku, byť tuto informaci Blass neprozradil.

The next Galaxy Unpacked: 9 July 2025 @ 10AM EDT — Evan Blass (@evleaks) June 18, 2025

Letošní ročník Galaxy Unpacked přinese několik zajímavých produktů, přičemž hlavními hvězdami se stanou smartphony Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7. U obou Samsung plánuje velké mezigenerační změny:

Galaxy Z Fold 7 má dostat výrazně tenčí tělo (3,9 mm v rozevřeném stavu), větší displeje s tenčími rámečky a nový hlavní fotoaparát s rozlišením 200 megapixelů. Samsung slibuje, že Galaxy Z Fold 7 přinese „ultra“ zážitek, dokonce se spekulovalo, že označení Ultra ponese přímo v názvu, s tímto výkladem však čelní informátoři nesouhlasí.

má dostat výrazně tenčí tělo (3,9 mm v rozevřeném stavu), větší displeje s tenčími rámečky a nový hlavní fotoaparát s rozlišením 200 megapixelů. Samsung slibuje, že Galaxy Z Fold 7 přinese „ultra“ zážitek, dokonce se spekulovalo, že označení Ultra ponese přímo v názvu, s tímto výkladem však čelní informátoři nesouhlasí. Galaxy Z Flip 7 si rovněž polepší v nárůstu úhlopříčky vnějšího displeje, který nově bude zasahovat až ke stranám. Zvětšit se má i úhlopříčka vnitřní obrazovky, a to díky rekordně tenkým rámečkům. U Galaxy Z Flip 7 zatím není jisté, jaký jej bude pohánět čipset – hovoří se jak o Snapdragonu 8 Elite, tak o Exynosu 2500.

Třetím „vzadu“ má být odlehčený model Galaxy Z Flip FE, který by měl designově vycházet z loňského Flipu 6. Tento telefon ale pravděpodobně dorazí až později v tomto roce, je nicméně možné, že jej Samsung na akci Galaxy Unpacked pouze zmíní.

Nové „skládačky“ by měl pohánět nedávno uvolněný systém Android 16 s vlastní nadstavbou One UI 8.

Hodinky a náhlavní souprava pro rozšířenou realitu

Kromě nových smartphonů Samsung představí i novou generaci hodinek Galaxy Watch 8, kterou budou tvořit tři modely – sportovní Galaxy Watch 8, konzervativní Galaxy Watch 8 Classic a outdoorová varianta Galaxy Watch 8 Ultra.

Mimo to se začíná čím dál víc spekulovat o náhlavní soupravě pro rozšířenou realitu, kterou bude pohánět nová platforma Android XR. Tuto soupravu Samsung vyvíjí pod kódovým označením Project Moohan a podle nejnovějších informací by ji měl uvést na trh ještě do konce letošního roku. Na Galaxy Unpacked bychom se mohli dočkat alespoň upoutávky.

