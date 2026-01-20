TOPlist

Jen 6,1 mm a plná výbava? Nový Honor Magic 8 Air dělá konkurenci vrásky

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 1. 6:45
3
Honor Magic 8 Air v oranžové a fialové barvě
  • Honor představil ve své domovině svůj super tenký smartphone Magic 8 Air
  • Svým designem připomíná iPhone Air, oproti němu však nedělá kompromisy ve výbavě
  • Do 6,1mm těla výrobce nacpal výkonný čipset, trojitý fotoaparát s teleobjektivem, velkou baterii i slot na dvě fyzické SIM
  • Ceny v Číně startují v přepočtu na 18 200 korunách

Rodina smartphonů Honor Magic 8 se včera večer rozrostla o další přírůstky. K trojlístku sourozenců Honor Magic 8, Magic 8 Pro a Magic 8 Lite přibyl jednak prémiový designový model Magic 8 RSR Porsche Design (prodávat se bude pouze v Číně), a hlavně tenký Honor Magic 8 Air. Čínský výrobce chce na tomto smartphonu dokázat, že tenký nemusí automaticky znamenat ošizený.

Kapitoly článku
Honor Magic 8 Air: inspirace u loňských iPhonů
Hlavní, širokoúhlý i teleobjektiv
Vysoký výkon i výdrž
Ceny a dostupnost

Honor Magic 8 Air: inspirace u loňských iPhonů

Při prvním pohledu na Honor Magic 8 Air je patrné, že designéři tak trochu opisovali u Applu. Představený telefon totiž nejenže zaujme širokým oválným modulem fotoaparátu táhnoucím se prakticky přes celou šířku zad, ale také oranžovou barvou, která nápadně připomíná iPhone 17 Pro. Telefon nicméně půjde do prodeje ještě ve fialové, černé a bílé. Rámeček telefonu je z leteckého hliníku, záda skleněná, a nechybí ani zvýšená odolnost IP68 a IP69.

Honor Magic 8 Air ve všech barvách
Honor Magic 8 Air ve všech barvách

Honor se při návrhu svého telefonu nehnal za rekordně nízkou tloušťkou, ale našel ideální průnik mezi příjemně tenkým tělem a výbavou s minimem kompromisů. Telefon má v pase 6,1 mm, což je o půl milimetru víc než iPhone Air, oproti němu se ale může pochlubit trojitým fotoaparátem, stereoreproduktory, slotem na dvě fyzické SIM a překvapivě velkou baterií.

Honor Magic 8 Air má v pase 6,1 mm
Honor Magic 8 Air má v pase 6,1 mm

Honor Magic 8 Air není pouze tenký, ale celkově je velmi kompaktní – půdorysné rozměry činí 150,5 × 71,9 mm a hmotnost je pouze 155 gramů. Svůj díl na tom nese 6,31″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením (1 216 × 2 640 pixelů), dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 6 000 nitů. Jeho součástí je jednak ultrazvuková čtečka otisků prstů, a také 50Mpx selfie kamerka se světelností f/2.0.

Displej Honoru Magic 8 Air

Hlavní, širokoúhlý i teleobjektiv

V oválném modulu na zádech nacházíme tři fotoaparáty:

  • 50Mpx (23 mm) hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6
  • 50Mpx (16 mm) širokoúhlý s úhlem záběru 122°, světelností f/2.2 a funkcí makro od 2,5 cm
  • 64Mpx (74 mm) teleobjektiv s optickou stabilizací, 3,2× optickým přiblížením (až 100× digitálním) a světelností f/2.6

Fotoaparáty Honoru Magic 8 Air

S telefonem je možné zaznamenávat video ve 4K rozlišení při 60 fps, popř. zpomalené záběry ve Full HD při 240 fps. Honor také vyzdvihuje unikátní funkce blesku – jedná se prý o první telefon s AI bleskem, který díky pětibodové struktuře zvládá pokrýt celý rozsah ohniskové vzdálenosti pro portréty (1-6,4×).

Vysoký výkon i výdrž

Mozkem telefonu je vlajkový 3nm čipset MediaTek Dimensity 9500, který může být spárovaný s až 16 GB RAM a 1TB úložištěm (rychlé paměti typu LPDDR5X a UFS 4.1). Zvolený čipset telefonu propůjčuje moderní bezdrátovou konektivitu zahrnující 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a NFC, příjemným bonusem je i přítomnost infraportu. Smartphone umí pracovat v režimu dual SIM, a to buď s použitím dvou fyzických SIM, anebo v kombinaci s eSIM.

Honor Magic 8 Air ve všech barvách

Navzdory tenkému tělu se výrobci podařilo do útrob telefonu vměstnat velký akumulátor s kapacitou 5 500 mAh a podporou rychlého (až 80 wattů) i bezdrátového (až 50 wattů) nabíjení. Operačním systémem je MagicOS 10 založený na Androidu 16.

Honor Magic 8 Air se pyšní obří baterií
Honor Magic 8 Air se pyšní obří baterií

Ceny a dostupnost

Honor Magic 8 Air lze již nyní předobjednat v Číně, na pultech obchodů bude k dispozici 23. ledna. Ceny pro čínský trh jsou následující:

  • 12/256 GB za 4 999 CNY (asi 18 200 korun s DPH)
  • 12/512 GB za 5 299 CNY (asi 19 200 korun s DPH)
  • 16/512 GB za 5 599 CNY (asi 20 300 korun s DPH)
  • 16 GB/1 TB za 5 999 CNY (asi 21 800 korun s DPH)

O globální dostupnosti tohoto modelu zatím nemáme žádné informace.

Vstoupit do diskuze (3)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Fotoaparáty Vivo X200 Ultra
Vivo chystá fotomonstrum: X300 Ultra míří do Evropy a může dorazit i k nám
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:00
1
Samsung Galaxy S26 v oranžové barvě
Oranžová nebude nová černá. Galaxy S26 Ultra se vydá jinou cestou
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:10
0
Muž sedící u počítače
Microsoft zpackal aktualizaci Windows. Nejdou kvůli ní vypínat počítače
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 18:00
0
iPhone a ikony oblíbených aplikací, App Store
Záplava reklam na iPhone? Tahle novinka v App Store se vám líbit nebude
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 15:00
0

Kapitoly článku