Jen 6,1 mm a plná výbava? Nový Honor Magic 8 Air dělá konkurenci vrásky

- Honor představil ve své domovině svůj super tenký smartphone Magic 8 Air
- Svým designem připomíná iPhone Air, oproti němu však nedělá kompromisy ve výbavě
- Do 6,1mm těla výrobce nacpal výkonný čipset, trojitý fotoaparát s teleobjektivem, velkou baterii i slot na dvě fyzické SIM
- Ceny v Číně startují v přepočtu na 18 200 korunách
Rodina smartphonů Honor Magic 8 se včera večer rozrostla o další přírůstky. K trojlístku sourozenců Honor Magic 8, Magic 8 Pro a Magic 8 Lite přibyl jednak prémiový designový model Magic 8 RSR Porsche Design (prodávat se bude pouze v Číně), a hlavně tenký Honor Magic 8 Air. Čínský výrobce chce na tomto smartphonu dokázat, že tenký nemusí automaticky znamenat ošizený.
Honor Magic 8 Air: inspirace u loňských iPhonů
Při prvním pohledu na Honor Magic 8 Air je patrné, že designéři tak trochu opisovali u Applu. Představený telefon totiž nejenže zaujme širokým oválným modulem fotoaparátu táhnoucím se prakticky přes celou šířku zad, ale také oranžovou barvou, která nápadně připomíná iPhone 17 Pro. Telefon nicméně půjde do prodeje ještě ve fialové, černé a bílé. Rámeček telefonu je z leteckého hliníku, záda skleněná, a nechybí ani zvýšená odolnost IP68 a IP69.
Honor se při návrhu svého telefonu nehnal za rekordně nízkou tloušťkou, ale našel ideální průnik mezi příjemně tenkým tělem a výbavou s minimem kompromisů. Telefon má v pase 6,1 mm, což je o půl milimetru víc než iPhone Air, oproti němu se ale může pochlubit trojitým fotoaparátem, stereoreproduktory, slotem na dvě fyzické SIM a překvapivě velkou baterií.
Honor Magic 8 Air není pouze tenký, ale celkově je velmi kompaktní – půdorysné rozměry činí 150,5 × 71,9 mm a hmotnost je pouze 155 gramů. Svůj díl na tom nese 6,31″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením (1 216 × 2 640 pixelů), dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 6 000 nitů. Jeho součástí je jednak ultrazvuková čtečka otisků prstů, a také 50Mpx selfie kamerka se světelností f/2.0.
Hlavní, širokoúhlý i teleobjektiv
V oválném modulu na zádech nacházíme tři fotoaparáty:
- 50Mpx (23 mm) hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6
- 50Mpx (16 mm) širokoúhlý s úhlem záběru 122°, světelností f/2.2 a funkcí makro od 2,5 cm
- 64Mpx (74 mm) teleobjektiv s optickou stabilizací, 3,2× optickým přiblížením (až 100× digitálním) a světelností f/2.6
S telefonem je možné zaznamenávat video ve 4K rozlišení při 60 fps, popř. zpomalené záběry ve Full HD při 240 fps. Honor také vyzdvihuje unikátní funkce blesku – jedná se prý o první telefon s AI bleskem, který díky pětibodové struktuře zvládá pokrýt celý rozsah ohniskové vzdálenosti pro portréty (1-6,4×).
Vysoký výkon i výdrž
Mozkem telefonu je vlajkový 3nm čipset MediaTek Dimensity 9500, který může být spárovaný s až 16 GB RAM a 1TB úložištěm (rychlé paměti typu LPDDR5X a UFS 4.1). Zvolený čipset telefonu propůjčuje moderní bezdrátovou konektivitu zahrnující 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a NFC, příjemným bonusem je i přítomnost infraportu. Smartphone umí pracovat v režimu dual SIM, a to buď s použitím dvou fyzických SIM, anebo v kombinaci s eSIM.
Navzdory tenkému tělu se výrobci podařilo do útrob telefonu vměstnat velký akumulátor s kapacitou 5 500 mAh a podporou rychlého (až 80 wattů) i bezdrátového (až 50 wattů) nabíjení. Operačním systémem je MagicOS 10 založený na Androidu 16.
Ceny a dostupnost
Honor Magic 8 Air lze již nyní předobjednat v Číně, na pultech obchodů bude k dispozici 23. ledna. Ceny pro čínský trh jsou následující:
- 12/256 GB za 4 999 CNY (asi 18 200 korun s DPH)
- 12/512 GB za 5 299 CNY (asi 19 200 korun s DPH)
- 16/512 GB za 5 599 CNY (asi 20 300 korun s DPH)
- 16 GB/1 TB za 5 999 CNY (asi 21 800 korun s DPH)
O globální dostupnosti tohoto modelu zatím nemáme žádné informace.