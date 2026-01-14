TOPlist

Honor Magic 8 Lite v prodeji: 7500mAh baterie, 108Mpx foťák a odolné tělo za rozumné peníze

Jiří Hrma
Jiří Hrma 14. 1. 17:00
0
Honor Magic 8 Lite v červené barvě
  • Právě dnes se na českém trhu začíná prodávat nový Honor Magic 8 Lite
  • Svou výbavou spadá do střední třídy, kde ale některými vlastnostmi vyčnívá nad běžný standard
  • Má obří baterii, slušný hlavní fotoaparát a odolné tělo, navíc to nepřehání s cenou

Značka Honor dnes na českém trhu začala prodávat nejen svůj vlajkový model Honor Magic 8 Pro (recenze), ale také jeho odlehčenou variantu Lite. Ta ale se svým vybavenějším modelem mnoho společného nemá – nejedná se totiž o ořezanou vlajkovou loď, ale spíše o samostatný telefon spadající do střední třídy.

Vydrží pád z výšky 2,5 metru

Právě uvedená novinka, která světlo světla spatřila už v polovině prosince loňského roku, se svými vlajkovými sourozenci částečně sdílí designový jazyk – telefon definují rovné kovové boky a vystouplý kruhový modul uprostřed zad. Ten má v případě tohoto telefonu dvojí výplň – po obvodu se táhne černý prstenec, v jeho středu je pak barevný kroužek korespondující s barvou kovového rámečku. Honor Magic 8 Lite bude nabízen ve třech barevných variantách – zelené, modré a červeno-zlaté.

Honor Magic 8 Lite ve všech barevných variantách
Honor Magic 8 Lite ve všech barevných variantách

Telefon má fyzické rozměry 161,9 × 76,1 × 7,76 mm a hmotnost 189 gramů. Jeho devizou je nadstandardní odolnost – jednak se pyšní krytím IP66, IP68 a IP69K a jednak výrobce tvrdí, že vydrží pád z výšky 2,5 metru na tvrdé povrchy. Částečně za to může pouze plastový kryt zad, který ustojí víc než běžné skleněné povrchy.

Hardwarové parametry Honor Magic 8 Lite

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, octa-core, 1× 2,3 GHz Cortex-A720s + 3× 2,2 GHz Cortex-A720s + 4× 1,8 GHz Cortex-A520s, GPU: Adreno 810, RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: 161,9 × 76,1 × 7,76 mm, hmotnost: 189 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,79", AMOLED, rozlišení: FHD+, 1224 × 2700 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 108 Mpx, f/1.8, 24mm, PDAF, 1/1.67", 1.0µm, OIS, druhý: 5 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 17mm, 1/5.0", 1.12µm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, 24mm, Full HD video
Kompletní specifikace

108Mpx fotoaparát a velké úložiště

Zepředu Honor Magic 8 Lite reprezentuje 6,79″ OLED displej s rozlišením 1 200 × 2 640 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jeho součástí je optická čtečka otisků prstů a kruhový otvor obsahující 16Mpx selfie kamerku. V prstenci na zádech pak najdeme dva fotoaparáty:

  • 108Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
  • 5Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2

Video je možné zaznamenávat maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps. Srdcem telefonu je starší čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 spolupracující s 8 GB RAM, úložiště bude nabízeno ve velkorysých kapacitách 256 a 512 GB bez možnosti dodatečného rozšíření.

7500mAh baterie s reverzním dobíjením

Jestli bude Honor Magic 8 Lite v něčem silný, tak je to výdrž na jedno nabití. Výrobce slibuje až tři dny nepřetržitého provozu, za což telefon vděčí velké křemíkovo-uhlíkové (Si-C) baterii s kapacitou 7 500 mAh.

Si-C Akumulátor Honoru Magic 8 Lite se pyšní kapacitou 7500 mAh
Si-C Akumulátor Honoru Magic 8 Lite se pyšní kapacitou 7500 mAh

Dobíjení je možné výkonem až 66 wattů, podporováno je i reverzní nabíjení výkonem až 7,5 wattu. Bezdrátové nabíjení podporované není. Zamrzí i starší operační systém Android 15 s nadstavbou MagicOS 9, nicméně Honor slibuje 6 let budoucích softwarových/bezpečnostních aktualizací (u modelu Pro je to ještě o rok déle).

Cena a dostupnost

Honor Magic 8 Lite se na českém trhu prodává od dnešního dne za 8 990 Kč. V rámci zahajovací akce k telefonu dostanete sluchátka Honor Choice S8, jejichž standardní prodejní cena je 1 390 Kč. Tato nabídka je platná až do 1. března.



Honor Magic 8 Pro recenze: bez chyb, ale i bez emocí



Nepřehlédněte

Honor Magic 8 Pro recenze: bez chyb, ale i bez emocí

Vybavenější Honor Magic 8 Pro, jehož recenzi si můžete přečíst zde, se prodává za 31 990 Kč. Navíc k němu dostanete zdarma tablet Honor Pad X9a v hodnotě 4 490 Kč.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

Další dnešní články

Řada Redmi Note 14
Xiaomi drtí ceny svých bestsellerů: Redmi Note 14 Pro vychází v akci pouze na 4 590 Kč
PR článek
PR článek PR článek 17:40
Honor Magic 8 Pro recenze: bez chyb, ale i bez emocí
Honor Magic 8 Pro recenze: bez chyb, ale i bez emocí
David Trlica
David Trlica D. Trlica 17:00
1
Google Veo 3.1
Nové Veo 3.1 od Googlu útočí na sociální sítě, zvládá vertikální video ve 4K rozlišení
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 15:00
0
Ambrosia
Soudní bitva bývalých zaměstnanců Rockstaru: po studiu chtěli peníze, soud byl proti
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 12:00
0

Kapitoly článku