Honor Magic 8 Lite v prodeji: 7500mAh baterie, 108Mpx foťák a odolné tělo za rozumné peníze

- Právě dnes se na českém trhu začíná prodávat nový Honor Magic 8 Lite
- Svou výbavou spadá do střední třídy, kde ale některými vlastnostmi vyčnívá nad běžný standard
- Má obří baterii, slušný hlavní fotoaparát a odolné tělo, navíc to nepřehání s cenou
Značka Honor dnes na českém trhu začala prodávat nejen svůj vlajkový model Honor Magic 8 Pro (recenze), ale také jeho odlehčenou variantu Lite. Ta ale se svým vybavenějším modelem mnoho společného nemá – nejedná se totiž o ořezanou vlajkovou loď, ale spíše o samostatný telefon spadající do střední třídy.
Vydrží pád z výšky 2,5 metru
Právě uvedená novinka, která světlo světla spatřila už v polovině prosince loňského roku, se svými vlajkovými sourozenci částečně sdílí designový jazyk – telefon definují rovné kovové boky a vystouplý kruhový modul uprostřed zad. Ten má v případě tohoto telefonu dvojí výplň – po obvodu se táhne černý prstenec, v jeho středu je pak barevný kroužek korespondující s barvou kovového rámečku. Honor Magic 8 Lite bude nabízen ve třech barevných variantách – zelené, modré a červeno-zlaté.
Telefon má fyzické rozměry 161,9 × 76,1 × 7,76 mm a hmotnost 189 gramů. Jeho devizou je nadstandardní odolnost – jednak se pyšní krytím IP66, IP68 a IP69K a jednak výrobce tvrdí, že vydrží pád z výšky 2,5 metru na tvrdé povrchy. Částečně za to může pouze plastový kryt zad, který ustojí víc než běžné skleněné povrchy.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,9 × 76,1 × 7,76 mm, hmotnost: 189 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
108Mpx fotoaparát a velké úložiště
Zepředu Honor Magic 8 Lite reprezentuje 6,79″ OLED displej s rozlišením 1 200 × 2 640 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jeho součástí je optická čtečka otisků prstů a kruhový otvor obsahující 16Mpx selfie kamerku. V prstenci na zádech pak najdeme dva fotoaparáty:
- 108Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 5Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
Video je možné zaznamenávat maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps. Srdcem telefonu je starší čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 spolupracující s 8 GB RAM, úložiště bude nabízeno ve velkorysých kapacitách 256 a 512 GB bez možnosti dodatečného rozšíření.
7500mAh baterie s reverzním dobíjením
Jestli bude Honor Magic 8 Lite v něčem silný, tak je to výdrž na jedno nabití. Výrobce slibuje až tři dny nepřetržitého provozu, za což telefon vděčí velké křemíkovo-uhlíkové (Si-C) baterii s kapacitou 7 500 mAh.
Dobíjení je možné výkonem až 66 wattů, podporováno je i reverzní nabíjení výkonem až 7,5 wattu. Bezdrátové nabíjení podporované není. Zamrzí i starší operační systém Android 15 s nadstavbou MagicOS 9, nicméně Honor slibuje 6 let budoucích softwarových/bezpečnostních aktualizací (u modelu Pro je to ještě o rok déle).
Cena a dostupnost
Honor Magic 8 Lite se na českém trhu prodává od dnešního dne za 8 990 Kč. V rámci zahajovací akce k telefonu dostanete sluchátka Honor Choice S8, jejichž standardní prodejní cena je 1 390 Kč. Tato nabídka je platná až do 1. března.
Nepřehlédněte
Honor Magic 8 Pro recenze: bez chyb, ale i bez emocí
Vybavenější Honor Magic 8 Pro, jehož recenzi si můžete přečíst zde, se prodává za 31 990 Kč. Navíc k němu dostanete zdarma tablet Honor Pad X9a v hodnotě 4 490 Kč.