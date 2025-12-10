Honor Magic 8 Lite: vysoká odolnost, obří baterie a 108Mpx fotoaparát

- Řada Honor Magic 8 se rozrůstá o třetího člena
- Nový model s přídomkem Lite patří do střední třídy
- Telefon zaujme především velkou odolností a dlouhou výdrží
Značka Honor potichu rozšířila svoji nedávno představenou rodinu vlajkových smartphonů Honor Magic 8 o nejlevnější variantu s přídomkem Lite. Tento telefon nemá se jmenovci příliš mnoho společného – nejedná se o ořezanou vlajkovou loď, ale spíše o samostatný telefon spadající do nižší střední třídy. Jakou výbavu mu výrobce namíchal?
Honor Magic 8 Lite: ustojí pád z výšky 2,5 metru
Představená novinka se svými vlajkovými sourozenci částečně sdílí designový jazyk – telefon definují rovné kovové boky a vystouplý kruhový modul uprostřed zad. Ten má v případě tohoto telefonu dvojí výplň – po obvodu se táhne černý prstenec, v jeho středu je pak barevný kroužek korespondující s barvou kovového rámečku. Honor Magic 8 Lite bude nabízen ve čtyřech barevných variantách – zelené, modré a červeno-zlaté.
Telefon má fyzické rozměry 161,9 × 76,1 × 7,76 mm a hmotnost 189 gramů. Jeho devizou je nadstandardní odolnost – jednak se pyšní krytím IP66, IP68 a IP69K, kromě toho výrobce tvrdí, že vydrží pád z výšky 2,5 metru na tvrdé povrchy. Částečně za to může pouze plastový kryt zad, který ustojí víc než běžné skleněné povrchy.
108Mpx fotoaparát a velké úložiště
Zepředu Honor Magic 8 Lite reprezentuje 6,79″ OLED displej s rozlišením 1 200 × 2 640 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jeho součástí je optická čtečka otisků prstů a kruhový otvor obsahující 16Mpx selfie kamerku. V prstenci na zádech pak najdeme dva fotoaparáty:
- 108Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 5Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
Video je možné zaznamenávat maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps. Srdcem telefonu je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 spolupracující s 8 GB RAM, úložiště bude nabízeno ve velkorysých kapacitách 256 a 512 GB bez možnosti dodatečného rozšíření.
Obří baterie s podporou reverzního nabíjení
Jestli bude Honor Magic 8 Lite v něčem silný, tak je to výdrž na jedno nabití. Výrobce slibuje až tři dny nepřetržitého provozu, za což telefon vděčí velké baterii s kapacitou 7 500 mAh. Dobíjení je možné výkonem až 66 wattů, podporováno je i reverzní nabíjení výkonem až 7,5 wattů. Bezdrátové nabíjení podporované není. Zamrzí i starší operační systém Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.
Cena a dostupnost
Informace o ceně zatím drží Honor pod pokličkou, dozvíme se ji patrně až v lednu příštího roku, kdy půjde Honor Magic 8 Lite do prodeje.