Honor Magic 8 Lite: vysoká odolnost, obří baterie a 108Mpx fotoaparát

Jakub Karásek
Jakub Karásek 10. 12. 9:00
Honor Magic 8 Lite v červené barvě
  • Řada Honor Magic 8 se rozrůstá o třetího člena
  • Nový model s přídomkem Lite patří do střední třídy
  • Telefon zaujme především velkou odolností a dlouhou výdrží

Značka Honor potichu rozšířila svoji nedávno představenou rodinu vlajkových smartphonů Honor Magic 8 o nejlevnější variantu s přídomkem Lite. Tento telefon nemá se jmenovci příliš mnoho společného – nejedná se o ořezanou vlajkovou loď, ale spíše o samostatný telefon spadající do nižší střední třídy. Jakou výbavu mu výrobce namíchal?

Honor Magic 8 Lite: ustojí pád z výšky 2,5 metru
108Mpx fotoaparát a velké úložiště
Obří baterie s podporou reverzního nabíjení
Cena a dostupnost

Honor Magic 8 Lite: ustojí pád z výšky 2,5 metru

Představená novinka se svými vlajkovými sourozenci částečně sdílí designový jazyk – telefon definují rovné kovové boky a vystouplý kruhový modul uprostřed zad. Ten má v případě tohoto telefonu dvojí výplň – po obvodu se táhne černý prstenec, v jeho středu je pak barevný kroužek korespondující s barvou kovového rámečku. Honor Magic 8 Lite bude nabízen ve čtyřech barevných variantách – zelené, modré a červeno-zlaté.

Honor Magic 8 Lite ve všech barevných variantách

Telefon má fyzické rozměry 161,9 × 76,1 × 7,76 mm a hmotnost 189 gramů. Jeho devizou je nadstandardní odolnost – jednak se pyšní krytím IP66, IP68 a IP69K, kromě toho výrobce tvrdí, že vydrží pád z výšky 2,5 metru na tvrdé povrchy. Částečně za to může pouze plastový kryt zad, který ustojí víc než běžné skleněné povrchy.

108Mpx fotoaparát a velké úložiště

Zepředu Honor Magic 8 Lite reprezentuje 6,79″ OLED displej s rozlišením 1 200 × 2 640 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jeho součástí je optická čtečka otisků prstů a kruhový otvor obsahující 16Mpx selfie kamerku. V prstenci na zádech pak najdeme dva fotoaparáty:

  • 108Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
  • 5Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2

Video je možné zaznamenávat maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps. Srdcem telefonu je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 spolupracující s 8 GB RAM, úložiště bude nabízeno ve velkorysých kapacitách 256 a 512 GB bez možnosti dodatečného rozšíření.

Obří baterie s podporou reverzního nabíjení

Jestli bude Honor Magic 8 Lite v něčem silný, tak je to výdrž na jedno nabití. Výrobce slibuje až tři dny nepřetržitého provozu, za což telefon vděčí velké baterii s kapacitou 7 500 mAh. Dobíjení je možné výkonem až 66 wattů, podporováno je i reverzní nabíjení výkonem až 7,5 wattů. Bezdrátové nabíjení podporované není. Zamrzí i starší operační systém Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.

Baterie Honoru Magic 8 Lite

Cena a dostupnost

Informace o ceně zatím drží Honor pod pokličkou, dozvíme se ji patrně až v lednu příštího roku, kdy půjde Honor Magic 8 Lite do prodeje.

