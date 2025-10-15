Honor Magic 8 Pro přináší špičkový výkon, 200Mpx teleobjektiv a speciální AI tlačítko

- Na trh míří dva nové vlajkové smartphony od Honoru – Magic 8 a 8 Pro
- Oba pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Vyšší model disponuje větším displejem, 3D skenerem obličeje a 200Mpx teleobjektivem
- Prodej začne v Číně příští týden, na globálním trhu budou obě novinky dostupné do konce letošního roku
Značka Honor před malou chvílí představila své dosud nejvybavenější smartphony – Honor Magic 8 a 8 Pro. Oba telefony nabízí špičkovou výbavu, nejvýkonnější čipset od Qualcommu, vysokokapacitní baterie a vysokou fyzickou odolnost. Chybět pochopitelně nesmí ani umělá inteligence, která si dokonce vysloužila na těle obou telefonů speciální tlačítko.
Honor Magic 8 Pro: když chcete to nejlepší
Vrcholem aktuální nabídky Honoru se stává smartphone Honor Magic 8 Pro. Co se designu týče, výrobce zůstal věrný konturám loňského modelu – opět zde máme poměrně jednoduše vypadající telefon s velkým displejem, plochými kovovými boky a jednobarevnými zády, která zdobí rozměrný kruhový modul fotoaparátu. Honor oproti minulé generaci o desetinu palce zmenšil displej, a tím i celý telefon – rozměry činí 161,15 × 75 × 8,4 mm, hmotnost je 213 gramů. Díky krytí IP68/69/69K telefon ustojí nešetrné zacházení, ustojí například kontakt s tlakovou nebo horkou vodou.
Honor Magic 8 Pro poznáte od základního modelu díky oválnému výřezu displeje, který ukrývá nejen 50Mpx selfie kamerku, ale i 3D hloubkový senzor pro rozpoznání uživatele podle skenu obličeje. Druhou možností biometrického ověření je ultrazvuková čtečka otisků prstů zabudovaná do displeje. Obrazovka samotná je čtyřikrát zakřivená, má úhlopříčku 6,71″, rozlišení 1 256 × 2 808 pixelů, dynamickou obnovovací frekvenci 1-120 Hz a špičkový jas 6 tisíc nitů. O ochranu se stará sklo Rhino Glasss.
V kruhovém ostrůvku na zádech Honor Magic 8 Pro ukrývá tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 122° a světelností f/2.0
- 200Mpx teleobjektiv v 3,7× optickým přiblížením (až 100× digitálním) a světelností f/2.6
Všechny fotoaparáty jsou schopné zaznamenávat 4K video při 60 snímcích za sekundu.
Srdcem telefonu je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 opírající se o 12 nebo 16 GB RAM, tato sestava Honoru vysloužila v benchmarku AnTuTu skóre 4,28 milionů bodů. Vysokému výkonu napomáhá i rychlé úložiště typu UFS 4.0, které bude nabízeno v kapacitách 256 GB až 1 TB. Bezdrátovou konektivitu zastupuje čtyřlístek 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a NFC, navíc zde máme infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů.
Honor Magic 8 Pro oslňuje obří baterií s kapacitou 7 200 mAh, dobíjení je možné jak kabelem (až 100 wattů), tak i bezdrátově (až 80 wattů). Na telefonu běží operační systém Android 16 obalený nadstavbou Magic UI 10, která má poskytovat příkladnou spolupráci s platformami Android, HarmonyOS, iOS nebo Windows – sdílení souborů, synchronizaci úkolů nebo udržování kontinuity mezi důležitými aplikacemi. Nadstavba od Honoru je rovněž protkána umělou inteligencí, kterou reprezentuje vlastní asistent Yoyo. K jeho spouštění slouží speciální tlačítko na boku telefonu, na které lze namapovat další akce. U globálního modelu bude pravděpodobně spouštět AI asistenta Gemini.
Honor Magic 8: stejný výkon v menším těle
Základní Honor Magic 8 disponuje podobnou výbavou, avšak zabalenou do menšího těla. Rozměry telefonu jsou 157,12 × 74,03 × 7,95 mm, hmotnost činí 205 gramů. I v tomto případě se telefon pyšní vysokou odolností IP68/69/69K.
Honor Magic 8 zepředu reprezentuje 6,58″ displej s 1,5K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 6 tisíc nitů. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový otvor pro 50Mpx selfie kamerku se světelností f/2.0. V kruhovém modulu na zádech pak najdeme následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní se světelností f/1.9
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 122° a světelností f/2.0
- 64Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (100× digitálním), optickou stabilizací a světelností f/2.5
Honor Magic 8 pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, paměťové varianty jsou stejné jako u varianty Pro. To samé platí i pro bezdrátovou konektivitu. Energii telefonu dodává akumulátor s kapacitou 7 000 mAh s podporou rychlého (až 90 wattů) i bezdrátového nabíjení (až 80 wattů).
Cena a dostupnost
Smartphony Honor Magic 8 a 8 Pro budou nabízené v černé, bílé, zlaté a tyrkysové barvě. Ceny pro čínský trh jsou následující:
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK
|Honor Magic 8
|12/256 GB
|4 499 CNY
|asi 16 tisíc korun s DPH
|Honor Magic 8
|12/512 GB
|4 799 CNY
|asi 17 tisíc korun s DPH
|Honor Magic 8
|16/512 GB
|4 999 CNY
|asi 18 tisíc korun s DPH
|Honor Magic 8
|16 GB/1TB
|5 499 CNY
|asi 19 500 korun s DPH
|Honor Magic 8 Pro
|12/256 GB
|5 699 CNY
|asi 20 tisíc korun s DPH
|Honor Magic 8 Pro
|12/512 GB
|5 999 CNY
|asi 21 200 korun s DPH
|Honor Magic 8 Pro
|16/512 GB
|6 199 CNY
|asi 22 tisíc korun s DPH
|Honor Magic 8 Pro
|16 GB/1TB
|6 699 CNY
|asi 23 700 korun s DPH
Oba telefony se začnou v Číně prodávat 23. října, ještě koncem tohoto roku by měly být dostupné i na globálním trhu.