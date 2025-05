Jeden musí z kola ven. Rodina Galaxy S26 má přijít o jednoho z tradičních členů

Budoucnost patří ultra tenkým smartphonům

iPhone 17 Air z nabídky Applu vyřadí variantu Plus

Podobný osud by mohl příští rok potkat i řadu Galaxy S26

Letošní řada vlajkových smartphonů od Samsungu je nezvykle široká – kromě klasické lednové trojice Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra jsme se v tomto týdnu dočkali super tenké varianty Galaxy S25 Edge, na podzim by pak ještě mohla přijít odlehčená verze Galaxy S25 FE. Letos je to ale zřejmě poprvé a naposledy, kdy korejská firma přichází s tolika variantami jednoho telefonu, příští rok má být rodina Galaxy S26 o něco užší.

Galaxy S26 Edge v nabídce nahradí Galaxy S26+

Trendem letošního roku se stanou ultra tenké telefony. Po odhalení Galaxy S25 Edge vyhlížíme zářijovou premiéru iPhonu 17 Air a nepochybně se dočkáme i několika „žiletek“ z Číny. Je možné, že super tenké telefony začnou v příštích letech pomalu nahrazovat současnou produkci, koneckonců iPhone 17 Air má z nabídky Applu vyprovodit stávající variantu Plus. V případě Samsungu se rovněž hovoří o zrušení jednoho ze současných modelů.

Podle korejských zdrojů Samsung začíná přemýšlet nad podobou svého telefonního portfolia pro příští rok, přičemž jedna ze zvažovaných variant je neuvádět model Galaxy S26+ ve prospěch tenkého Galaxy S26 Edge. Tato úvaha není vůbec zcestná – z rodiny vlajkových modelů od Samsungu se „plusové“ varianty v posledních prodávaly nejméně, jelikož oproti základní variantě nabízí v podstatě jen větší displej, přitom příplatek rozhodně není zanedbatelný.

Letošní Galaxy S25 Edge je variantě Galaxy S25+ v mnohém podobný – oba telefony mají prakticky stejnou hardwarovou výbavu, půdorysné rozměry i totožný displej. Tenčí model navíc boduje titanovým tělem a lepším 200Mpx hlavním fotoaparátem, v jeho neprospěch pak hovoří absence dedikovaného teleobjektivu a výrazně nižší kapacita akumulátoru. První nedostatek alespoň částečně řeší schopnost 2× bezztrátového přiblížení z hlavního snímače, druhý nedostatek by šel u příští generace vyřešit nasazením křemíkovo-uhlíkové baterie s vyšší energetickou hustotou.

Pokud by se Samsung skutečně rozhodl verzi Galaxy S26+ zcela vypustit, bylo by jeho portfolio vlajkových modelů výrazně přímočařejší – zákazník by si mohl vybrat, zda chce kompaktní Galaxy S26, super tenký Galaxy S26+ nebo naopak nejvybavenější Galaxy S26 Ultra.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.