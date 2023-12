Jakub Karásek: TOP 3 technologické trendy roku 2023

Příští rok se (možná) konečně dočkáme životaschopných ARMových počítačů s Windows

Společnost Fairphone ukázala, že lze vyrobit opravitelný a přitom rozumně vypadající telefon

Největší radost mi v letošním roce udělaly magnetické kroužky

Z loňského článku o tom, jaká používám zařízení, jste se mimo jiné dozvěděli, že je velmi obtížné mě něčím nadchnout. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že jsem po šéfredaktorovi Jirkovi Hrmovi služebně nejstarším členem redakce, který si pamatuje představení prvního iPhonu, prvních smartphonů s Androidem či prvních opravdu tenkých a lehkých počítačů.

V oblasti smartphonů, tabletů nebo počítačů mě dnes prakticky nemůže nic překvapit, neboť se jedná o hotová zařízení, která každý rok podstupují pouze drobné iterační změny. Do technologického popředí se tak dostávají jiné produkty, jako jsou AR/VR brýle, umělá inteligence v milionech podob, kryptoměny, streamovací služby apod.

Já tyto nové trendy sleduji spíše skeptickým okem, a proto jsem 3 věci, které mě v letošním roce přinutily alespoň zvednout obočí, hledal docela obtížně. Nakonec jsem ale svoje favority našel.

ARMová revoluce ve Windows, nebo jen další neúspěšný pokus?

Qualcomm letos na podzim představil nejen mobilní čipset Snapdragon 8 Gen 3, ale také počítačový procesor Snapdragon X Elite. Americká firma chce s tímto čipem napodobit úspěch Applu, který letos dokončil postupný přechod z procesorů Intel na vlastní ARMovou platformu Apple Silicon. Není se čemu divit, jablečné procesory M1, M2 a M3 nabízejí nejen vysoký výkon, ale hlavně neskutečnou efektivitu.

O prosazení ARMových procesorů ve světě Windows se několikrát pokusil i Microsoft, avšak nijak slavně nedopadl – díru do světa neudělaly ani první dva tablety Surface se systémem Windows RT, ani Surface Pro X s ARMovou odnoží Windows 10/11. Neúspěch v obou případech zapříčinilo několik faktorů, zejména nízký výkon použitých čipsetů, nedostatek nativních aplikací a nezaručená kompatibilita stávajících programů navržených pro x86 procesory Intel/AMD.

Problém s nízkým výkonem by měl napravit právě Snapdragon X Elite, který podle prezentace Qualcommu poráží procesory Apple i Intel. I když si Qualcomm do porovnání vybíral soupeře i disciplíny dosti kreativně, dá se předpokládat, že Snapdragon X Elite není žádné ořezávátko. Teď ještě záleží, jak na tom, jak se zachová Microsoft. Podle posledních spekulací aktuálně připravuje novou hlavní verzi Windows, která by jako první měla vyjít právě pro počítače s ARMovými procesory.

Microsoft je ve výrazně obtížnější pozici, než byl před lety Apple – nemůže totiž bouchnout do stolu a říct, že se od teď bude soustředit pouze a jen na ARM. Minimálně v blízké budoucnost bude souběžně vyvíjet dvě hlavní verze Windows pro různé architektury procesorů a důležité bude, aby uživatelům obou verzí nabídl alespoň srovnatelný zážitek. Pokud budou Windows pro ARM i nadále trpět nepříjemnými kompromisy a nenabídnou žádné hmatatelné výhody, těžko se může tato architektura ve světě Windows prosadit.

Příští rok ukáže, zda Snapdragon X Elite v kombinaci s novou verzí Windows zaujme jako poslední generace počítačů od Applu, anebo to dopadne stejně jako při předchozích pokusech.

Fairphone 5: oprav si sám

Ne, opravdu nejsem jeden z těch, kdo se z lásky k matičce Zemi lepí k asfaltu nebo v galeriích likviduje díla od světových autorů. Na druhou stranu mě ale vždy fascinovaly pohledy do útrob všemožných elektronických hraček, ať už na obrazovce počítače, nebo pod tíhou vlastního šroubováku. Vždy mě u srdce zahřálo, když se mi podle návodu na YouTube podařilo provést zdařilou operaci, například výměnu akumulátoru v tabletu Microsoft Surface Pro (2017) nebo nedávnou výměnu nefunkčního displeje v termostatu Netatmo. Už mnohokrát jsem prodloužil funkční období zdánlivě „mrtvým“ zařízením, a oddálil tak nákup nových.

Právě z tohoto důvodu je mi sympatický přístup nizozemské značky Fairphone, která už několik let vyrábí snadno opravitelné telefony a poskytuje k nim náhradní díly. Letošní model Fairphone 5 navíc učinil obrovský krok kupředu – už nevypadá jako low-endový telefon z doby před pěti lety, ale jako klasický smartphone, u něhož byste jeho modulární schopnosti ani nehádali. Přitom umožňuje snadnou výměnu 11 různých komponent – displejem počínaje, USB-C portem konče. Díky tomu si vysloužil od redakce iFixit skóre opravitelnosti 10 z 10, což se dosud žádnému telefonu nepodařilo. Fairphone 5 navíc boduje i nadstandardní 8letou softwarovou podporou, třešničkou na dortu je pak 5letá záruka.

Je možné, že Fairphone v blízké budoucnosti inspiruje i další výrobce telefonů, koneckonců důraz na výrobu opravitelnějších a udržitelnějších zařízení je čím dál hlasitější. Zatím se alespoň můžeme radovat z postupně prodlužující se softwarové podpory u vybraných značek – Samsung, OnePlus nebo Xiaomi nabízejí u svých vybraných telefonů až 5 let velkých systémových aktualizací, Google dokonce letos prodloužil podporu svých Pixelů na rekordních osm let. Třeba si u příštích generací telefonů budeme moci svépomocí alespoň vyměnit baterii.

Magnety, kam se podíváš

Kdo mě zná, ví, že jsem velkým fanouškem bezdrátového nabíjení. Začalo to v roce 2012, kdy jsem si pořídil smartphone Nokia Lumia 920 se žlutým nabíjecím polštářkem Fatboy (používám jej dodnes), a od té doby bylo bezdrátové nabíjení hlavním kritériem při výběru nového telefonu. Domácnost jsem vybavil lampami IKEA s integrovaným bezdrátovým nabíjením v podstavci, indukční nabíječku jsem rovněž instaloval do automobilu.

V letošním roce jsem nahradil svůj tři a půl roku starý Samsung Galaxy S20 Ultra jeho aktuálním pokračovatelem, s čímž se pojil i nákup nového příslušenství. Po dlouhých letech jsem tedy oprášil svůj účet na AliExpressu a začal vybírat – kromě ochrany displeje a těla jsem potřeboval i novou nabíječku do auta, neboť ta stávající po mechanické stránce dosluhovala.

Z ohromného výběru mě nakonec oslovil obyčejný silikonový kryt s magnetickým prstencem v oblasti cívky pro bezdrátové nabíjení. K němu jsem si dále koupil „MagSafe“ nabíječku do auta a ještě pár samostatných nalepovacích magnetických kroužků, kterými jsem polepil své domácí bezdrátové nabíječky. Výsledek je k nezaplacení – bezdrátové nabíjení je najednou mnohem pohodlnější, skoro lituji, že jsem tento krok neprovedl už u minulého telefonu.

Jsem rád, že se Apple o svůj magnetický nápad podělil se skupinou WPC (Wireless Power Consortium), která jej začlenila do druhé generace svého nabíjecího standardu Qi. Už příští rok se tak obdoba jablečného nabíjecího systému MagSafe začne objevovat i u telefonů s Androidem. Majitelé starších smartphonů si zatím mohou vypomoci podobně jako já, jenom si musejí vystačit s pomalejším nabíjením.