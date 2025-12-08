iPhony si drží cenu, nejnovější model ale propadl. O iPhone Air není zájem ani v bazaru

- iPhone Air u zákazníků příliš nezabodoval
- Nejenže o něj nemají zájem jako o nové zařízení, ale nechtějí jej ani z druhé ruky
- V tomto ohledu navazuje na iPhone 14 Plus či iPhone 13 mini
Jedním z argumentů pro to, proč si pořídit iPhone, je skutečnost, že smartphony s nakousnutým jablkem ve znaku ztrácejí svou hodnotu výrazně pomaleji, než většina konkurence. O tom svědčí například celá řada prodejců bazarových iPhonů, které najdeme nejen na českém internetu. Ačkoli většina modelů je na tom poměrně dobře, některé jsou přeci jen mezi uživateli ceněny více. Na druhou stranu jsou ale také modely, kterých se po pár letech nejspíše zbavíte jen těžko.
O Air není zájem ani v segmentu prodeje použitých zařízení
Podle desetitýdenní analýzy zveřejněné společností SellCell vykazuje nejnovější řada smartphonů od Applu výrazný rozdíl v prodejnosti mezi modely iPhone 17 a iPhone Air. SellCell zkoumala ceny v rámci přeprodeje od více než 40 amerických firem zabývajících se výkupem a porovnávala průměrné hodnoty od uvedení na trh s původní doporučenou maloobchodní cenou každého modelu. Pro účely srovnání si SellCell vybírala pro hodnocení pouze chytré telefony v dobrém stavu.
Data ukazují, že řada iPhone 17 zaznamenala po deseti týdnech průměrné znehodnocení 34,6 %, čímž překonala řadu iPhone 16 ve stejném období loňského roku, která zaznamenala pokles o 39 %. iPhony 15 zůstávají nejvýkonnější za posledních několik cyklů a po deseti týdnech si udržuje vyšší hodnotu s průměrným znehodnocením 31,9 %. Řada iPhone 14 dosahuje ve stejném období znehodnocení 36,6 %.
Naproti tomu iPhone Air vykazuje výrazně slabší retenci, s průměrným poklesem hodnoty 44,3 % u všech konfigurací. Pokles u Airu se pohybuje od 40,3 % do 47,7 %, což z něj činí nejslabší řadu iPhone od roku 2022, kdy iPhone 14 Plus a některé konfigurace iPhone 13 mini zaznamenaly podobné poklesy. Nejstrmější pokles je připisován modelu iPhone Air s kapacitou 1 TB, který SellCell označuje jako nejhorší.
Rozbor SellCell ukazuje výrazný rozdíl mezi segmentem Pro a Air. Nejlépe si vede iPhone 17 Pro Max s kapacitou 256 GB, který zaznamenal po deseti týdnech pokles o 26,1 %, zatímco iPhone 17 Pro Max s kapacitou 512 GB poklesl o 30,3 %. Všechny konfigurace Pro a Pro Max zůstávají pod 40% znehodnocením, což ukazuje na trvalou poptávku na sekundárním trhu.