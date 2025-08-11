TOPlist

iPhone kompletně ovladatelný hlasem? Nová Siri má tuto možnost nabídnout už příští rok

Jakub Fišer
11. 8.
2
Nové rozhraní Siri v iOS 18
  • Apple potřebuje vylepšit hlasovou asistentku Siri, údajně má plán
  • Během příštího roku se má Siri naučit ovládat aplikace třetích stran
  • Nahlas se hovoří také o hlubší implementaci Perplexity a ChatGPT

Vývojářský tým v Cupertinu zřejmě usilovně přemýšlí, jakými všemi způsoby ještě vylepšit hlasovou asistentku Siri, se kterou se stále počítá jako s ústředním jádrem celého systému Apple Intelligence. V současné chvíli Apple zvažuje hlubší implementaci Siri s aplikacemi – ať už s těmi nativními, tak s těmi od třetích stran.

Siri se naučí ovládat další aplikace

Podle nového reportu insidera Gurmana z agentury Bloomberg by se měl Apple zabývat myšlenkou, jak mohou uživatelé prostřednictvím Siri využívat funkce nativních aplikací. V současnosti můžete Siri přikázat, aby vytvořila zprávu, poznámku, připomínku nebo zavolala někomu z uložených kontaktů. V budoucnu by ale měla podobně interagovat s aplikacemi třetích stran, jako Facebook, WhatsApp, YouTube nebo třeba Uber.

„Pouze pomocí hlasu budete moci Siri požádat, aby vyhledala konkrétní fotografii, upravila ji a odeslala. Nebo přidala komentář k příspěvku na Instagramu. Nebo procházela nákupní aplikaci a přidala něco do košíku. Nebo se přihlásila ke službě, aniž byste se dotkli obrazovky. Siri bude v podstatě ovládat vaše aplikace stejně jako vy – s přesností a v rámci jejich vlastních rozhraní,“ cituje Mark Gurman své zdroje.

Novinky dorazí příští rok

Gurman dále uvádí, že dle jeho informací se vývoji aktuálně daří, což chválí i ředitel Tim Cook. Pokud vše půjde podle plánu – což v posledním roce ne vždy platilo – měla by vylepšená Siri zamířit do ostrého provozu na jaře příštího roku. Mohla by se stát klíčovou součástí aktualizace iOS 26.4, respektive iPadOS 26.4 a macOS 26.4. Navíc nebude hned první den dostupná všude po světě, ale zprvu jenom v USA.



iPhone 16 Pro (Max) a Siri



Nepřehlédněte

Nejlepší možný krok Applu? Siri napumpuje technologiemi od OpenAI

Kromě toho má tato „nová Siri“ přinést i hlubší implementaci jazykových modelů konkurence, jako je ChatGPT od OpenAI a také Perplexity, se kterým by americký gigant rád domluvil klíčové spojenectví.

