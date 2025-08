Apple může narazit. Perplexity má pověst problematické AI a čelí nepříjemnému skandálu

AI Perplexity byla opět osočena z neetického počínání při získávání dat z webu

Za obviněním stojí gigant v oboru mediace mezi uživateli a webovými službami Cloudflare

Negativní reputace Perplexity může mít vliv na potenciální akvizici ze strany Applu

Apple na tom není v rámci umělé inteligence zrovna dvakrát dobře. Jeho důraz na soukromí uživatelů značně limituje rychlost rozvoje Apple Intelligence, přičemž i s implementací nových funkcí si dává na čas. Také proto Tim Cook nedávno prohlásil, že je připraven významně investovat do rozvoje AI skrze akvizice. Možných firem, které by Apple mohl koupit a tím srovnat krok se svými konkurenty je poměrně hodně, přičemž mezi nejčastěji skloňované patří bezesporu Perplexity.

Perplexity na pranýři

Nákup jedné z nejpopulárnějších AI na trhu ovšem s sebou může nést i nečekané problémy, které teď Apple rozhodně nepotřebuje. Firma stojící za touto LLM je totiž dlouhodobě obviňována z obcházení opatření proti neoprávněnému získávání dat k učení a vylepšování svého modelu. Ačkoli společnost odmítala tato nařčení s tím, že nejsou ničím podložená, případně že se jedná jen o nedorozumění, nové informace naznačují, že Perplexity v této praxi nejen pokračuje, ale je situace ještě horší, než si někteří mohou myslet.

Poprvé se problém vztahující se k zneužívání cizích dat bez povolení k vylepšování AI objevil v souvislosti s Perplexity v červnu 2024, kdy server Wired upozornil na to, že společnosti ignoruje protokol, jenž má bránit robotům ke stahování dat z webových stránek. Generální ředitel Perplexity Aravind Srinivas obvinění odmítnul s tím, že se jedná jen o nedorozumění. Ani jiné weby nešetřily obviněními z plagiátorství a neetického zneužívání cizích dat, což vedení Perplexity rovněž odmítlo, tentokrát s obviněním webů jako BBC, že se z jejich strany jedná o manipulaci a oportunismus.

Srinivas nicméně přislíbil, že AI Perplexity v tomto ohledu vylepší, aby se uživatelé mohli snadněji dostat k původnímu zdroji. To nicméně neřeší problém, který byl předmětem kritiky, jenž se týká toho, jak jsou tyto informace získávány a ne toho, jak jsou prezentovány uživatelům. Jak se zdá, Perplexity se v tomto ohledu nejenže nepolepšilo a ve své neetické praxi pokračuje, ale pravděpodobně ještě přitvrdilo, alespoň podle zprávy zveřejněné firmou Cloudflare, která se stará o bezpečný přenos dat mezi uživateli a webovými stránkami a aplikacemi.

Činnost Perplexity není nelegalní, ale neetická

„Zjistili jsme, že Perplexity používá nejen agenta-uživatele, ale také generický prohlížeč, který se má v systému macOS vydávat za Google Chrome, když byl její deklarovaný crawler (nástroj, který vyhledává a indexuje informace, pozn. red.) zablokován. Jejich crawlery se pokoušely získat přístup k obsahu za účelem scrapingu (automatizovaného získávání dat z webu, pozn. red.) v rozporu s normami. Crawler využíval více IP adres, které nebyly uvedeny v oficiálním rozsahu Perplexity, přičemž robot tyto adresy střídal. Tato aktivita byla pozorována u desítek tisíc domén a milionů požadavků denně,“ stojí ve vyjádření Cloudflaru.

Reakce Perplexity na sebe nenechala dlouho čekat. Pro server The Verge se firma stojící za populární AI vyjádřila v podobném duchu, jako v minulosti – mluvčí společnosti Jesse Dwyler obvinil zprávu Cloudflaru z „propagační akce“ a opět zmínil, že se jedná o „nedorozumění“. Cloudflare od té doby vyřadila Perplexity ze seznamu ověřených botů a zavedla metody pro blokování skrytého procházení ze strany této AI.

Nutno podotknout, že Perplexity není jediné, které čelí či čelilo podobným obviněním. Dříve z těchto praktik byly obviněny také jiná velká AI jména, jako OpenAI či Anthropic. Za zmínku stojí také skutečnost, že Robots Exclusion Protocol není zákon či nařízení, ale jen obecně dodržovaný úzus, tudíž není právně vymahatelný a Perplexity se dopouští pouze neetického jednání. Na druhou stranu by společnost mohla přijít s nějakým pořádným vysvětlením a nejen neustále opakovat mantru o nedorozumění, když z jednání společnosti vyplývá, že si je velmi dobře vědoma toho, co dělá.

Jakou roli v tom hraje Apple?

Apple se podle řady spekulací poohlíží po možných vhodných cílech pro akvizici, která by jim pomohla vyšvihnout se do čela AI trhu. Jako jedna z možných firem, jenž by gigant z Cupertina mohl chtít koupit, se často skloňuje právě Perplexity. Jenže praxe využívání crawlerů za účelem scrapingu by pověsti Applu zrovna dvakrát nepřidalo a mohlo by výrazně poškodit jejich reputaci v oblasti ochrany soukromí, na které si Apple velmi zakládá.

Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že by pod vedením Applu Perplexity od těchto neetických pravidel velmi rychle ustoupilo a data by získávalo etickým způsobem. Jestli se Applu tento risk s ohledem na reputaci společnosti vyplatí je otázka, kterou si musí vedení kalifornského technologického giganta zodpovědět samo. A jak se rozhodne se nejspíše dozvíme už brzy.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.