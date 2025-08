Apple má slibnou budoucnost v umělé inteligenci i bez prvenství, věří Tim Cook

Apple má před sebou v oblasti umělé inteligence slibnou budoucnost, věří Tim Cook

Podle něj v řadě odvětví nebyl Apple první, ale přesto se dokázal dostat na špici

Ujištění přichází v době, kdy gigant z Cupertina přichází o experty na AI ve prospěch konkurence

Apple je bezpochyby jednou z předních firem technologického světa. V mnoha ohledech patří mezi absolutní špičku, v některých nově rozvíjejících se odvětvích ale naopak na konkurenci ztrácí. Generálního ředitele Tima Cooka nicméně tyto ztráty příliš neznepokojují, alespoň dle jeho vyjádření na setkání se zaměstnanci giganta z Cupertina. Přesto považuje umělou inteligenci za věc s větším potenciálem, než chytré telefony a internet, přičemž pro společnost je to dle něj priorita číslo jedna.

Dožene Apple konkurenci v oblasti AI?

„Apple to musí dokázat. Apple to dokáže. Tohle je tak nějak naše cesta, investujeme do toho, abychom to dokázali,“ řekl Cook zaměstnancům. Zároveň neopomenul zmínit, že Apple dominuje řadě odvětví, a to i přes to, že nebyl první, kdo v nich přišel s novými technologiemi. „Jen zřídka kdy jsme první. Před Macem tady bylo PC, smartphony existovaly před iPhonem, iPad také přišel na trh až po jiných tabletech a MP3 přehrávače už byly etablované, než dorazil iPod,“ uvedl generální ředitel Applu několik příkladů, přičemž podle něj bude hrát Apple velkou roli v AI transformaci v budoucnu.

Porada všech zaměstnanců se konala den po oznámení finančních výsledků, kde Cook podobně hovořil o plánu Applu výrazně investovat do umělé inteligence. Apple údajně jedná s Perplexity a Mistral o potenciální možnosti akvizice a spekuluje se také o využití technologie OpenAI nebo Anthropic pro verzi Siri založenou na LLM.

O Siri hovořil také šéf softwaru Craig Federighi, který uvedl, že snahy Applu o přepracování základní architektury Siri jsou slibné. Kalifornská společnosti prý dosahuje požadovaných výsledků v rámci přepracování Siri. „Díky tomu jsme se dostali do pozice, kdy můžeme nejen splnit to, co jsme oznámili, ale také provést mnohem větší modernizaci, než jsme si představovali. Neexistuje projekt, který bychom brali vážněji,“ řekl Federighi. Ujištění ze strany Cooka a Federighiho přichází v době, kdy Apple ztrácí experty na umělou inteligenci ve prospěch konkurence, například Mety.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.