Apple nechce s AI zůstat pozadu. Jsme připravení na velké nákupy, uvedl Tim Cook

Kalifornský gigant Apple je v oblasti umělé inteligence oproti konkurenci stále pozadu

Generální ředitel Tim Cook potvrdil, že je připraven k velkým nákupům

Ty by mohly Apple vrátit v krátkém čase opět do hry

Umělá inteligence je velkým tématem technologického světa. Zatímco většina firem nástup nové technologie nepodcenila, Apple zůstal, mírně řečeno, pozadu. Ačkoli při různých příležitostech oznámil řadu šikovných funkcí spoléhajících se na AI, v mnoha případech ji nezvládl dodat a v některých je jejich správná funkčnost přinejmenším diskutabilní. To ovšem neznamená, že by se gigant z Cupertina se svou rolí smířil a nechtěl AI vlak co nejdříve dohnat. Jak pro stanici CNBC poznamenal sám Tim Cook, Apple je připraven ve velkém nakupovat.

Vyrazí Apple na nákupy?

„Implementujeme umělou inteligence napříč našimi zařízeními, platformami a také celou společností. Jsme připraveni na akvizice, které naše snahy ještě více urychlí,“ uvedl Cook. Apple už v letošním roce nakoupil sedm společností zabývající se umělou inteligencí, nicméně v jejich případě šlo spíše o „drobné“ investice. Podle spekulací by Apple mohl zvažovat nákup velkého subjektu na trhu, jako je Anthropic nebo rovnou OpenAI, které by mohly technologické společnosti pomoci vytvořit novou verzi Siri postavenou na LLM rychleji.

Ve hře je podle některých spekulací také nákup firmy Perplexity, která je rovněž velkým hráčem na poli AI. Společnost je v současné chvíli oceněna na 18 miliard dolarů (cca 390 miliard korun), což by z této akvizice dělalo největší nákup Applu v historii.

V současné chvíli nicméně Apple musí řešit nejen možné akvizice firem zabývajících se vývojem umělé inteligence, ale také odliv vlastních zaměstnanců, které současné snahy Applu v oblasti AI příliš nemotivují – Meta v poslední době odlákala řadu výrazných tváří AI vývoje v Cupertinu, jako jsou Ruoming Pan či Bowen Zhang. Pro Apple jde především o signál, že konkurence nabízí zajímavější projekty, na kterých chtějí kapacity v oboru spolupracovat, tudíž by se svými snahami v oblasti umělé inteligence neměl příliš otálet.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.