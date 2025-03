Perplexity zase opisuje, tentokrát si „půjčuje“ jednu z nejlepších funkcí Androidu

Perplexity vyvíjí funkci podobnou Circle to Search známou z Androidu

Novinka využívá vlastní AI místo Vyhledávání Google

Přesný termín spuštění zatím firma neoznámila

AI startup Perplexity plánuje rozšířit svou aplikaci o jednu velice užitečnou funkci dobře známou majitelům některých Androidů. Konkrétně jde o možnost vyhledávání skrze zakroužkování, tedy „Circle to Search“, kterou Google představil loni a postupně se skrze Galaxy S24 a Pixely dostala na více zařízení.

Doplněk promptování

Novinku potvrdil generální ředitel Perplexity Aravind Srinivas na síti X, kde zároveň zveřejnil krátké demo. Circle to Search je jednou z nejzajímavějších funkcí, které Android v poslední době přinesl. Uživatelé totiž mohou jednoduše obkroužit jakýkoli prvek na obrazovce — například text, obrázek nebo tlačítko — a ihned obdrží kontextové informace z Googlu. Funkce je intuitivní, rychlá a především užitečná.

Perplexity se tak nyní očividně snaží nabídnout vlastní verzi tohoto konceptu. V demo videu je vidět uživatel, který prstem obkrouží výsledek vyhledávání přímo v aplikaci Perplexity a následně položí doplňující hlasový dotaz. Místo Googlu však odpovědi zajišťuje vlastní AI technologie Perplexity. Ve výsledku tak může Perplexity v rámci své aplikace podstatně zjednodušit dodatečné promptování, protože najednou nebudete muset konkrétní věc zdlouhavě popisovat – jednoduše ji zakroužkujete.

Circle to Search. Coming shortly to all Android Perplexity users pic.twitter.com/At5j4KntFx — Aravind Srinivas (@AravSrinivas) March 26, 2025

Funkce s otazníkem

Zatím ale nevíme, jak dobře bude kroužkování fungovat mimo Perplexity, jestli se například nebude „bít“ se systémovým kroužkováním skrze zmíněný Circle to Search. A stejně tak nevíme, kdy se zdejší verze kroužkování dočkáme – firma nezveřejnila ani konkrétní datum vydání, ani detaily toho, kdy a jak bude funkce k mání na iOS. Zatím víme jen to, že kroužkování by mělo dorazit „brzy“, a to pro všechny uživatele aplikace na Androidu.

Perplexity je jedním z novějších konkurentů velkých jazykových modelů, jako je ChatGPT nebo Google Gemini, a snaží se na sebe upozornit kombinací jednoduchého rozhraní a vlastního AI enginu který je ale primárně postaven na cizích modelech.

Zase další kontroverze

Není to poprvé, co se Perplexity dostalo do křížku s někým jiným, byť oproti minulým kauzám je aktuální „půjčení si“ funkce Circle to Search ještě drobný prohřešek. V minulosti se totiž ambiciózní vyhledávač dostal pod palbu kritiky kvůli tomu, že bez svolení a dostatečného odkazování přebíral obsah z médií, včetně placených článků. Podle několika zpráv z roku 2024 platforma často pracovala s téměř doslovnými výňatky z textů novinářů, přičemž původní zdroj buď nezmiňovala vůbec, nebo ho uvedla jen nevýrazně.

Situaci dále vyhrotilo zjištění amerického magazínu Wired, který v květnu 2024 přinesl technickou analýzu dokládající, že Perplexity při sběru dat z webu ignoruje pravidla uvedená v souboru robots.txt – tedy základní etický standard, kterým weby dávají robotům pokyn, co smí a nesmí indexovat. V praxi to znamená, že se Perplexity dostával i na obsah, který by měl zůstat pro roboty nepřístupný.

Ačkoliv firma tvrdila, že zdroje řádně uvádí, kritici poukazovali na to, že rozhraní služby často působí dojmem, že odpovědi generuje samotná umělá inteligence. Ve skutečnosti však může jít o lidské texty převzaté z jiných webů. Perplexity tak čelí dlouhodobě sílícímu tlaku ze strany médií i odborné veřejnosti. Transparentnost, férovost, morální a etický pohled na věci jsou tak u Perplexity, navzdory užitečnosti a kvalitě služby, s ještě větším otazníkem než u jiných AI produktů.

