iPhone 17 Pro Max je král výdrže. Převálcoval i Samsung Galaxy S25 Ultra

Jakub Fišer
22. 9. 15:00
iPhone 17 Pro a Pro Max
  • iPhone 17 Pro Max porazil v testu výdrže všechny ostatní iPhony
  • Při simulaci reálného provozu vydržel 13 hodin
  • Přímá konkurence v podobě Samsungu Galaxy S25 Ultra zvládla jen necelých 12 hodin

Nejnovější iPhone 17 Pro Max potvrzuje v prvních testech výdrže, že jde doopravdy o špičkové zařízení. V souboji překonal i konkurenční vlajkovku Samsung Galaxy S25 Ultra, která dosud platila za smartphone s nejlepší výdrží. Podle srovnání na youtubovém kanále Mrwhosetheboss vydržel iPhone 17 Pro Max hned 13 hodin, což je víc jak o hodinu déle než konkurence.

Který iPhone má nejlepší výdrž?

V rámci svého pokusu srovnával britský youtuber jak současnou řadu iPhone 17, tak i tenoučký iPhone Air, loňské modely iPhone 16 a 16 Pro Max nebo konkurenční Samsung Galaxy S25 Ultra. Všechny modely (až na Air) byly testovány ve verzích se slotem na fyzickou SIM kartu. Ty mají trochu menší baterii, ale v Evropě se jiné než tyto kusy neprodávají.

V testu, který sestával ze scrollování sociálními sítěmi X a TikTok, chatováním v aplikaci Slack, nahrávání videí a přehrávání hudby přes Spotify, jednoznačně bodovala celá nová generace iPhonů. Dle očekávání se jako první vybil iPhone Air, který vydržel 7 hodin a 18 minut. iPhone 17 odpadl po 10,5 hodinách, vydržel o necelých 30 minut déle než iPhone 16.

iPhone 17 Pro Max porazil i Samsung

Na hranici 12 hodin testu už zbyly jen tři telefony, po 10 hodinách a 47 minutách odpadl i iPhone 17 Pro, menší z dvojice prémiových modelů. Po 11 hodinách a 58 minutách vydechl naposledy také Samsung Galaxy S25 Ultra. iPhone 16 Pro Max jej přežil o celých 17 minut, zatímco nejdéle vydržel iPhone 17 Pro Max, konkrétně celých 13 hodin.



Zleva: iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro Max



Nestihli jste předobjednat iPhone 17 (Pro)? Čekačka je teď několik týdnů

Dlužno podotknout, že oficiální specifikace společnosti Apple pro model 17 Pro Max uvádějí 35 hodin přehrávání streamovaného videa. I když telefon tuto dobu skutečně zvládne, v každodenním životě jsou iPhony vystaveny mnohem náročnějším úkolům než optimalizované přehrávání videa z aplikace Apple TV. To vysvětluje rozdíl mezi 13 a 35 hodinami, protože youtuber se pokusil napodobit reálný provoz, ne jen „benchmarkové“ streamování videa.

