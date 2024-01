iPhone 16 Pro na první obrázcích: poznáte vůbec změnu?

iPhone 16 Pro a Pro Max se objevil na prvních renderech

Ty odhalují především budoucí podobu tlačítek

Zásadních změn designu se pravděpodobně letos nedočkáme

Nový rok sotva začal a technologičtí nadšenci už upírají své zraky na novinky, které nás letos čekají a neminou. Na podzim se jistě dočkáme představení nových iPhonů s označením 16, které jako je již dobrou marketingovou tradicí, opět budou tím nejlepším, co kdy Apple vytvořil. Spekulací o možné podobě a výbavě je zatím poměrně málo, nicméně známý server MacRumors se již nyní dostal k prvním nástřelům toho, jak by mohly vypadat vybavenější verze smartphonu, tedy iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max.

Hlavní změny doznají tlačítka

Na základě jejich informací vycházejících z interních designů vytvořili sérii maket, které dávají nahlédnout na možnou podobu chystaných telefonů. Ačkoli prototypy ještě nejsou zcela dokončené, jejich snímky představují zatím nejjasnější představu o tom, co můžeme od nové generace iPhonů v tuto chvíli očekávat. Nová generace iPhonu 16 Pro a iPhonu 16 Pro Max navazuje na zakřivené hrany a titanový rám, které Apple představil u iPhonu 15 Pro, a má mít větší displej a nové kapacitní tlačítko Capture.

Podle informací z různých zdrojů budou mít iPhone 16 Pro (kódové označení Diablo) a iPhone 16 Pro Max (kódové označení Lightning) větší displeje, a to 6,3″ a 6,9″ (z 6,1″ a 6,7″). Jedno z možných vysvětlení této změny souvisí s 5× tetraprismovým teleobjektivem, který by měl být letos k dispozici u obou modelů iPhone Pro. V případě řady iPhone 15 obsahuje objektiv 5× teleobjektiv pouze větší iPhone 15 Pro Max, zatímco menší iPhone 15 Pro nikoli. Větší rozměry letošních zařízení poskytnou společnosti Apple prostor pro přidání tetraprismového teleobjektivu do obou modelů iPhone 16 Pro a 16 Pro Max.

Zatímco celkový tvar a celkový design iPhonu 16 Pro a iPhonu 16 Pro Max zůstaly konzistentní, Apple experimentoval s různými designovými detaily těchto zařízení. Testovány byly celkem čtyři konfigurace tlačítek a zdá se, že se společnost Apple rozhodla pro podobný design tlačítek jako u iPhonu 15 Pro, avšak s přidaným tlačítkem na pravé straně iPhonu. Stejně jako iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max budou oba modely Pro z řady iPhone 16 vybaveny víceúčelovým akčním tlačítkem. Toto tlačítko lze nastavit tak, aby plnilo řadu funkcí v závislosti na preferencích uživatele. I když gigant z Cupertina testoval větší rozměry a různé tvary akčního tlačítka, současná designová dokumentace naznačuje, že toto tlačítko bude mít stejnou velikost jako v případě iPhonu 15 Pro.

Dřívější návrh akčního tlačítka, vyvinutý pod kódovým označením Atlas, byl koncipován jako větší kapacitní tlačítko reagující na různý tlak. Vzhledem k tomu, že nejnovější návrhy pro iPhone 16 Pro a Pro Max toto větší akční tlačítko neobsahují, zůstává budoucnost projektu Atlas nejasná a je možné, že Apple projekt Atlas zrušil ve prospěch standardního mechanického tlačítka. Leaker Instant Digital již v říjnu na sociální síti Weibo tvrdil, že iPhone 16 Pro bude mít akční tlačítko, které bude v jedné rovině s rámem zařízení. Ačkoli interní dokumentace, kterou viděl server MacRumors, toto tvrzení potvrzuje, jednalo se o prvek dřívější vývojové fáze „Proto1“. U současného návrhu „Proto2“ již toto tlačítko není v jedné rovině s rámem zařízení.

Na pravé straně mají modely iPhone 16 Pro zcela nové tlačítko Capture, které se již objevilo na prosincových renderech standardních modelů iPhone 16. Očekává se, že tlačítko Capture, vyvinuté pod kódovým označením Nova, bude kapacitním tlačítkem s reakcí na různý stupeň tlaku. Mark Gurman z agentury Bloomberg nedávno potvrdil, že bude sloužit k pořizování videa. Je umístěno pod tlačítkem napájení, což znamená, že u amerických modelů Apple přemístí mmWave anténu z pravé strany zařízení na levou. Tlačítko Capture bude v jedné rovině s rámem iPhonu a nebude vyčnívat jako tlačítka napájení a hlasitosti.

Prémiové materiály zůstanou zachovány

Pokud jde o použité materiály, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max budou i nadále používat stejný titan třídy 5 (Ti-6Al-4V), který byl použit u iPhonu 15 Pro, přičemž celková povrchová úprava se nijak výrazně nezměnila. Co se týče barev, prototypy společnosti Apple jsou ve stříbrné barvě, kterou Apple označuje jako bílý titan. Z dokumentace vyplývá, že Apple zatím pro účely testování použil stávající barvy z iPhonu 15 Pro a Pro Max, přičemž plánuje přidat další barevnou variantu. Bohužel v tuto chvíli nejsou k dispozici žádné podrobnosti o nové barevné variantě.

Přestože makety, se kterými se pochlubil server MacRumors přesně zobrazují současný design iPhonu 16 Pro a Pro Max, je možné, že Apple ještě provede nějaké změny. Zařízení jsou stále v rané fázi vývoje a prozatím není stoprocentně jisté, jak budou telefony nakonec vypadat.