Dvě 48Mpx kamerky a periskopický teleobjektiv: iPhone 16 Pro přijde s vylepšenou fotovýbavou

Apple se dlouho navyšování rozlišení fotoaparátů u svých iPhonů bránil – až do loňského roku nasazoval do svých telefonů výhradně 12megapixelové fotoaparáty, přestože konkurence se nebála používat 100 či 200Mpx kamerky. První změnu přinesly předloňské iPhony 14 Pro a 14 Pro Max, do nichž Apple vsadil na pozici hlavního fotoaparátu 48Mpx snímač, loni toto rozlišení dopřál i levnějším iPhonům 15 a 15 Plus. A letos? Podle informátora Ming-Chi Kua se bude v Cupertinu navyšovat rozlišení širokoúhlého fotoaparátu.

iPhone 16 Pro: dva nové fotoaparáty

Uznávaný informátor predikuje, že letošní vrcholné iPhony se dočkají vylepšeného kamerového systému, přičemž největší změny se odehrají u periskopické a širokoúhlé kamery. V prvním případě upgrade pocítí zejména menší iPhone 16 Pro, do kterého se s ročním zpožděním dostane periskopická kamerka s větší úrovní optického přiblížení. O její výrobu se postará společnost Genius, která díky velké zakázce pro Apple očekává ve druhém kvartále letošního roku rekordní finanční výsledky.

Širokoúhlá kamerka u obou „proček“ by měla mít nově rozlišení 48 megapixelů – Apple údajně použije 1/2,6″ senzor, fyzická velikost jednoho pixelu se tak smrskne na 0,7 mikrometr (ze současného 1 mikrometru). Díky technologii spojování informací ze sousedních čtyř pixelů do jednoho by měly nové iPhony fotit do rozlišení 12 megapixelů s velikostí jednoho virtuálního pixelu 1,4 mikrometru.

Navýšení rozlišení u širokoúhlé kamerky dává u iPhonů smysl zejména díky AR/VR soupravě Vision Pro – ta totiž dokáže přehrávat prostorové video natočené iPhony Pro. U současné generace je stereoskopický obraz skládán ze 48Mpx hlavního a 12Mpx širokoúhlého fotoaparátu, u příštích iPhonů by se o jeho záznam měly postarat dvě 48Mpx kamerky.

Před novým snímačem s vyšším rozlišením se má nacházet objektiv sestávající se z 6 optických členů, tedy stejně jako u současné generace. Podle Kua se výrobci čoček daří zvyšovat výtěžnost výroby, tudíž v konečném důsledku by měla být výroba objektivů pro Apple levnější. A nejen pro Apple. Firma Genius, která širokoúhlé objektivy pro jablečné fotoaparáty vyrábí, bude zásobovat i společnost Huawei u příští vlajkové řady P70. Genius v případě Huawei očekává 100-120% nárůst dodávek oproti současné generaci, což opět naznačuje dramatické navýšení tržeb a zisku.

iPhone 17 s novou selfie kamerkou

Ming-Chi Kuo ve svém příspěvku naznačil i vzdálenější budoucnost fotoaparátů iPhonů. Podle jeho informací přinese kompletní řada iPhone 17 v příštím roce výrazně vylepšenou selfie kamerku – namísto současné 12Mpx kamerky s 5členým objektivem se údajně dočkáme 24Mpx fotoaparátu s optikou o šesti členech. To by se mělo pozitivně odrazit na výsledné kvalitě pořízených snímků.

