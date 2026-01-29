TOPlist

Hrajete na PlayStation 4? Sony pro vás má jasný vzkaz, včera bylo pozdě

Jakub Fišer
Jakub Fišer 29. 1. 16:30
Sony PS4
  • Sony přitvrzuje ve snaze převést hráče z PlayStationu 4 na nejnovější generaci
  • Současné uživatele upozorňuje speciální zprávou na hry, které jim kvůli stáří konzole uniknou
  • Znovu se kvůli tomu hovoří o možném odkladu PlayStationu 6 až na rok 2028

Sony začalo vcelku direktivně tlačit uživatele konzolí PlayStation 4 k nákupu novější generace. Ve vyskakovacím okně, které se objevilo možná i na vaší herní konzoli, hráče jasně upozorňuje, že „pokud si chtějí zahrát ty nejnovější hry, teď je ten správný čas upgradovat“. Podle některých insiderů to může předznamenávat malý odklad příští generace PlayStation 6.

Sony chce, abyste si koupili PS5

Zájem o konzoli nové generace je vždy enormní. Poslední data ze září 2025 hovoří o víc jak 84 milionech prodaných konzolích PlayStation 5. Přesto stále desítky milionů lidí používají coby svou hlavní herní platformu PlayStation 4 z roku 2013, část z nich je dokonce zvyklá každou druhou generaci konzolí přeskočit, takže čekají na představení PlayStationu 6.

Sony ale začíná čím dál víc tlačit tyto zákazníky k nákupu současné generace. Insider @Zuby_Tech na síti X sdílel snímek oficiální zprávy od Sony PlayStation, která v druhé polovině ledna mohla přijít do schránky uživatelům PlayStationu 4. V té Sony láká jak na současné herní pecky, tak i očekávané tituly v roce 2026, které už se na PS4 neobjeví.

„Ať už doháníte hity z roku 2025, jako jsou Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders a Ghost of Yotei, nebo se připravujete na nejočekávanější hry roku 2026, včetně SAROS, 007 First Light, Nioh 3 a mnoha dalších, nyní je ideální čas na upgrade na konzoli PS5. Naskenujte QR kód a podívejte se na nejnovější nabídky konzolí PS5,“ stojí v oficiální zprávě.

PlayStation 6 nejspíš dorazí později

Tato snaha „přešaltovat“ všechny na nejnovější generaci konzolí přichází poté, co Sony v říjnu oznámilo, že u některých titulů pro PS4 budou v roce 2026 vypnuty určité funkce online platformy PlayStation Network. Jedná se o snahu společnosti Sony postupně ukončit podporu hardwaru a softwaru, který se rychle stal zastaralým, zejména s ohledem na to, že se pozornost obrací k tomu, co přinese PlayStation 6.



Koncept PlayStation 6



Příští konzole se zatím nepotvrzeným názvem PlayStation 6 měla původně dorazit už příští rok, čímž by japonský výrobce naplnil svůj tradiční 7letý cyklus. Nicméně v poslední době se zdvihla vlna spekulací, že nový PlayStation přijde nejdříve v roce 2028. Částečně je to i kvůli tomu, že Sony chce co možná nejdéle vytěžit životnost konzolí PlayStation 5 a 5 Pro, pomoci tomu má i vydání nejočekávanější hry současnosti Grand Theft Auto 6, aktuálně naplánované na podzim letošního roku.

