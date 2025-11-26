PlayStation 5 jen za 9 tisíc korun? Tady ho pořídíte nejlevněji v Česku

TOPlist

Jakub Fišer
Jakub Fišer 26. 11. 13:30
Nová konzole Sony PlayStation 5 Pro
  • Kdo chce pořídit konzoli PlayStation 5, má nyní ideální možnost
  • V rámci Black Friday spadly ceny všech modelů o desítky procent
  • Základní PS5 Slim pořídíte už od 9 tisíc, PS5 Pro od necelých 17 tisíc korun

Letošní slevová akce Black Friday v českých e-shopech jednoznačně zarezonovala s fanoušky herních konzolí PlayStation. Ceny totiž spadly o desítky procent a třeba taková základní konzole PlayStation 5 v edici Slim je teď k mání za historicky nejnižší cenu – dokonce daleko předčila cenu PlayStationu 5, když v roce 2020 vstupoval na trh.

Vývoj ceny konzolí PlayStation 5

Nejprve malé okénko do minulosti. PlayStation 5 se v Česku prodává od konce roku 2020, cena tehdy byla nastavena velmi solidně – základní model bez diskové mechaniky (tzv. Digital Edition) vyšla na 10 790 korun, následně však byla obětí několika zdražení. O 3 roky později dorazila na trh tenká revize PlayStation 5 Slim, která dostala doporučenou maloobchodní cenu 11 190 korun včetně DPH.

V obou případech hovoříme o variantě bez mechaniky a s 825GB SSD. Plnotučná verze s 1TB SSD a diskovou mechanikou tehdy v roce 2023 vstupovala na náš trh za 13 590 korun. A abychom nezapomněli, na podzim roku 2024 se na trhu představila vylepšená verze PlayStation 5 Pro, která obdržela velice ambiciózní cenovku 20 290 korun. Tyto ceny jsou – alespoň na chvilku – minulostí, protože v rámci Black Friday klesly o skoro 30 %.

PS5 v akci Black Friday

Nové ceny, které trvají do konce listopadu, případně do vyprodání zásob, vypadají takto:

Příslušenství k Sony PlayStation 5 v černé barvě

Výrazně zlevnilo i příslušenství, respektive periferie a zařízení pro virtuální realitu PlayStation VR2, které je kompatibilní jak s původní PS5, PS5 Slim i novějším PS5 Pro:

  • PlayStation VR2 – 8 689 korun (původní cena 11 500 korun)
  • PlayStation Portal pro vzdálené hraní – 4 890 korun (původní cena skoro 5 500 korun)
  • Ovladač DualSense – od 1 389 korun (v závislosti na barvě)
  • Vylepšený ovladač DualSense Edge – 4 289 korun
  • Sluchátka Pulse Elite – 2 990 korun
  • Sluchátka Pulse Explore – 3 990 korun
  • Ovladač pro hendikepované Access Controller – 1 290 korun
  • Vertikální stojánek pro PlayStation 5 Slim a PlayStation 5 Pro – 739 korun
