Tenčí verze PlayStation 5 jde do prodeje. Známe české ceny

Menší a lehčí verze konzole PlayStation 5 míří na český trh

První zájemci se dočkají ještě před Vánocemi

Herní konzole PlayStation 5 od japonské společnosti Sony patří mezi nejoblíbenější na světě. Kombinace výkonného hardwaru a řady exkluzivních titulů udělaly z PlayStationu ikonu herního průmyslu a pátá velká konzole v této tradici pokračuje. Pro někoho nicméně mohla být velká až moc – ostatně fyzické rozměry PS5 řadí konzoli mezi ty největší, které kdy vůbec vznikly. Není proto divu, že se poměrně brzy po představení začalo spekulovat, kdy přijde takzvaná slim verze, tedy varianta konzole, která by byla výrazně menší.

Tenčí revize PlayStation 5 se na trhu objeví ještě před Vánocemi

To se nakonec v letošním roce skutečně stalo. Inženýři ze Sony zvládli hardware konzole vměstnat dokonce do těla o 30 procent menšího, než jaké nabízí první verze PS5. Oficiálně novinka nemá přídomek slim a po vyprodání aktuálních skladových zásob původní konzole ji novinka plynule nahradí. To nicméně není všechno – Sony nezachovalo kompatibilitu s původními výměnnými bočnicemi, tudíž pokud plánujete upgrade a potrpíte si na vzhled, budete muset znovu sáhnout do peněženky. Společně s revizí PS5 přichází také nový stojánek a také jedna velmi užitečná vychytávka.

Tou je možnost dokoupit si externí Blu-ray mechaniku. Až doposud jste si totiž museli vybrat, zda preferujete levnější verzi konzole bez mechaniky, či jestli se bez možnosti spouštět hry a filmy z fyzických disků neobejdete a připlatíte si za ni. S novou revizí toto dilema řešit nemusíte – pokud si koupíte levnější digitální edici a později si usmyslíte, že byste přeci jen mechaniku ocenili, budete si ji moci dokoupit a ke konzoli následně připojit.

A jaké že jsou vlastně oficiální české ceny? Na ty se můžete podívat níže:

Digitální verze (bez mechaniky) – 11 190 Kč

Plnohodnotná verze (s mechanikou) – 13 590 Kč

Vertikální stojánek – 699 Kč

Externí Blu-ray mechanika – 2 899 Kč

Nová verze konzole PlayStation 5 bude k dispozici na českém trhu ještě před Vánocemi, společně se starou verzí. S novou revizí přichází také drobné zdražení ve výši zhruba 200 Kč.