Hey Bixby, Hey Google a teď Hey Plex: Samsung potvrzuje příchod Perplexity do Galaxy AI

- Do telefonů Samsung míří nový asistent s umělou inteligencí
- Již zaběhlé platformy Gemini a Bixby doplní Perplexity
- Přístroje Galaxy se budou moct pochlubit nejkomplexnější nabídkou asistentů na trhu
Samsung si na umělé inteligenci velmi zakládá a patří mezi výrobce, kteří ji mají do svého systému integrovánu v největší míře. Platforma Galaxy AI je schopná, nabízí komplexní funkce a již brzy své schopnosti ještě vylepší. Jihokorejský výrobce oficiálně potvrdil příchod asistenta Perplexity, o čemž se čile spekulovalo posledních pár měsíců.
Samsung oficiálně potvrzuje příchod Perplexity
O tom, že chce jihokorejský výrobce integrovat tuto platformu do svého AI modelu Galaxy AI, se spekulovalo posledních pár měsíců. Nyní máme vše černé na bílém a Samsung tuto skutečnost potvrdil formou oficiální tiskové zprávy. Na Bixby a Gemini ale výrobce samozřejmě nezanevřel a ty se budou v telefonech Galaxy nacházet i nadále.
Perplexity v ekosystému doplní oba výše zmíněné asistenty a Samsung jeho integrací reaguje na aktuální trend ve světě AI. Uživatelé totiž dle posledních průzkumů stále častěji využívají více agentů a takřka 8 z 10 uživatelů uvedlo, že využívají víc než dva typy. Příchod Perplexity jim umožní používat nástroje, které nejlépe vyhovují právě jejich potřebám.
Hey Plex
Právě tímto zvoláním (ne nepodobným klasice Hey Google) se bude asistent Perplexity aktivovat. Bude možné ho ale vyvolat i ovládacími prvky rychlého přístupu, tedy stisknutím a držením bočního tlačítka. Samsung tohoto agenta integruje do vybraných aplikací, včetně systémových aplikací Samsung Notes, Hodiny, Galerie, Připomínky a Kalendář.
Mimo ně se dostane i do vybraných aplikací třetích stran a umožní uživatelům plynule přecházet mezi úkoly bez nutnosti ručního ovládání jednotlivých aplikací. Flexibilita Galaxy AI se tedy posune na novou úroveň a Samsung tímto krokem jen potvrzuje, že má v této oblasti nad konkurencí výrazný náskok a hraje první ligu.
Na Perplexity vsadí nové vlajky
Na zvolání Hey Plex budou prozatím reagovat jen nové vlajkové telefony v rámci řady Galaxy S26, které se představí již 25. února 2026. Postupem času se ale zcela jistě začne dostávat i na starší modely, včetně přístrojů z nižších kategorií, ačkoliv Samsung to oficiálně nepotvrdil. Více informací se dozvíme na nadcházející akci Galaxy Unpacked.