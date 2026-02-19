Samsung ukazuje, co umí foťák Galaxy S26. Místo telefonu používá umělou inteligenci

- Samsung zveřejnil na svých sociálních sítích několik videí vytvořených pomocí generativní AI, včetně teaseru na chystanou řadu Galaxy S26
- Videa mají propagovat schopnosti fotoaparátů připravovaných telefonů, přičemž Samsung neuvádí, zda byl při jejich natáčení použit vlastní telefon, nebo AI nástroje
- YouTube ani Instagram na videa nepřidaly vlastní označení obsahu vytvořeného umělou inteligencí, přestože Samsung, Google i Meta standard C2PA pro označování AI obsahu přijaly
Samsung propaguje fotografické schopnosti své chystané řady Galaxy S26 prostřednictvím videí generovaných umělou inteligencí. Jihokorejský výrobce elektroniky zveřejnil v posledních týdnech na YouTube, Instagramu a TikToku několik klipů vytvořených nebo upravených pomocí AI nástrojů, aniž by tuto skutečnost výrazně zdůraznil.
Skrytá umělá inteligence
Aktuálně se jedná o teaser s názvem „Brighten your after hours“, který zobrazuje dva skateboardisty projíždějící nočním městem a má demonstrovat schopnosti nočního natáčení videa u telefonů Galaxy S26. Až na konci záběrů se v drobném textu objevuje upozornění, že video bylo „vytvořeno s pomocí AI nástrojů“.
Umělý původ obsahu je ale přitom patrný i bez tohoto upozornění. Je očividné, že nákupní tašky plné zeleniny působí nepřirozeně a dlažební kostky na vozovce se mezi záběry poněkud mění.
Všechna videa propagující fotoaparáty nesou společný slogan „Can your phone do that?“ („Dokáže tohle váš telefon?“), Samsung ale neuveřejnil, zda byl obsah natočen vlastním telefonem, nebo vygenerován AI modely.
Není to poprvé
Nejde přitom o první případ, kdy zrovna Samsung zkresluje marketingovou prezentaci svých fotoaparátů. V minulosti už Samsung čelil kritice za nepravdivé zobrazení možností svých kamer – stačí vzpomenout na nechvalně známý případ s Měsícem. Firma se tehdy chlubila, že její telefony dokáží vyfotit Měsíc jako žádné jiné, jen aby po chvilce prasklo, že nejde o reálnou fotku, jako spíše o ilustraci.
Problematická je i reakce platforem. YouTube ani Instagram na zmiňované video vlastní AI označení nepřidaly, přestože Samsung, Google i Meta přijaly standard C2PA, který slouží jako základ většiny systémů pro označování AI obsahu.
AI všude kolem nás
Samsung mezitím na svých sociálních sítích zveřejňuje také animované klipy propagující chytré domácí spotřebiče. Animace nápadně připomínají styl Disneyho a byly vytvořeny nebo upraveny pomocí AI.
Zas a znova tu tak máme kontroverzi kolem netransparentního marketingu velké technologické firmy a opět můžeme řešit kde leží ona pomyslná hranice kreativní licence, ilustračních záběrů a regulérního klamání spotřebitelů. A jak nám opakovaně dokazuje nejen Samsung, velké firmy se budou pořád pokoušet posouvat laťku o kus dál a zkoušet, co jim ještě projde.