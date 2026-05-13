Google Mapy v CarPlay čeká zásadní upgrade: AI Gemini se stane mozkem navigace

- Google Mapy pro CarPlay by mohly brzy dostat výraznou novinku
- Nejnovější únik naznačuje implementaci podpory AI platformy Gemini
- Znamenalo by to výrazné rozšíření schopností této platformy
Google se snaží integrovat Gemini, jednu z nejrozšířenějších AI platforem současnosti, do většiny svých služeb. Postupem času se z ní stal jakýsi mozek celého ekosystému Googlu a najdeme ji ve většině klíčových platforem, které vyhledávací gigant nabízí. Nejnovější integrace by měla být realizována v rámci CarPlay a mapových podkladů Mapy Google.
Gemini míří do CarPlay
Google svou AI platformu Gemini do populární navigace Mapy Google již nějakou dobu postupně začleňuje. Začal s tím v roce 2024, avšak nasazení prvních prvků do ostrého provozu se uskutečnilo až o rok později. Největší implementace se pak odehrála v březnu tohoto roku, kdy vstoupily do aplikace funkce Ask Maps a Immersive Navigation.
Dalo by se říct, že Gemini postupně proměňuje to, jakým způsobem Mapy Google používáme a očekává se, že se tak stane i v rámci platformy CarPlay. Zmínky o tom, že má Google v plánu integrovat Gemini do svých mapových podkladů i pro CarPlay, byly nalezeny v kódu nové verze samotné aplikace Mapy Google.
Co integrace Gemini do map na CarPlay přinese?
Předně by to mělo být jednodušší a bezpečnější používání celé platformy, kdy bude možné provádět některé úkony pomocí hlasových příkazů, tedy bez použití rukou. Gemini v rámci Map Google na CarPlay by mělo být možné využít k pokročilejším konverzacím a míra integrace by měla být podobná jako u mobilních aplikací na Androidu a iOS.
Největším tahákem by se tak pravděpodobně stala funkce Ask Maps, což je vlastně konverzační vyhledávání. Díky této funkcionalitě bude moct řidič mluvit s mapami podobně, jako s klasickým asistentem, a ty mu budou schopny najít přesně to, na co se ptá. Očekává se, že se bude tento konverzační režim spouštět klepnutím na vyhrazenou ikonu v hlavním uživatelském rozhraní.
Gemini v CarPlay i jako samostatná aplikace
Apple zpřístupnil s vydáním iOS 26.4 chatboty třetích stran a na CarPlay je funkční ChatGPT, Grok i Perplexity, takže se očekává, že do této platformy vstoupí jako samostatná aplikace i Gemini. Prozatím ale není jasné, kdy se tak stane, a to se vztahuje také na integraci Gemini do Map Google v rámci CarPlay. Toto rozšíření by ale mělo dorazit již brzy.