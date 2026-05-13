Google Mapy v CarPlay čeká zásadní upgrade: AI Gemini se stane mozkem navigace

13. 5. 9:00
  • Google Mapy pro CarPlay by mohly brzy dostat výraznou novinku
  • Nejnovější únik naznačuje implementaci podpory AI platformy Gemini
  • Znamenalo by to výrazné rozšíření schopností této platformy

Google se snaží integrovat Gemini, jednu z nejrozšířenějších AI platforem současnosti, do většiny svých služeb. Postupem času se z ní stal jakýsi mozek celého ekosystému Googlu a najdeme ji ve většině klíčových platforem, které vyhledávací gigant nabízí. Nejnovější integrace by měla být realizována v rámci CarPlay a mapových podkladů Mapy Google.

Gemini míří do CarPlay

Google svou AI platformu Gemini do populární navigace Mapy Google již nějakou dobu postupně začleňuje. Začal s tím v roce 2024, avšak nasazení prvních prvků do ostrého provozu se uskutečnilo až o rok později. Největší implementace se pak odehrála v březnu tohoto roku, kdy vstoupily do aplikace funkce Ask Maps a Immersive Navigation.

Mapy Google pro CarPlay by měly dostat Gemini

Dalo by se říct, že Gemini postupně proměňuje to, jakým způsobem Mapy Google používáme a očekává se, že se tak stane i v rámci platformy CarPlay. Zmínky o tom, že má Google v plánu integrovat Gemini do svých mapových podkladů i pro CarPlay, byly nalezeny v kódu nové verze samotné aplikace Mapy Google.

Co integrace Gemini do map na CarPlay přinese?

Předně by to mělo být jednodušší a bezpečnější používání celé platformy, kdy bude možné provádět některé úkony pomocí hlasových příkazů, tedy bez použití rukou. Gemini v rámci Map Google na CarPlay by mělo být možné využít k pokročilejším konverzacím a míra integrace by měla být podobná jako u mobilních aplikací na Androidu a iOS.

Gemini výrazně promění způsob používání Map Google na CarPlay

Největším tahákem by se tak pravděpodobně stala funkce Ask Maps, což je vlastně konverzační vyhledávání. Díky této funkcionalitě bude moct řidič mluvit s mapami podobně, jako s klasickým asistentem, a ty mu budou schopny najít přesně to, na co se ptá. Očekává se, že se bude tento konverzační režim spouštět klepnutím na vyhrazenou ikonu v hlavním uživatelském rozhraní.



Gemini v CarPlay i jako samostatná aplikace

Apple zpřístupnil s vydáním iOS 26.4 chatboty třetích stran a na CarPlay je funkční ChatGPT, Grok i Perplexity, takže se očekává, že do této platformy vstoupí jako samostatná aplikace i Gemini. Prozatím ale není jasné, kdy se tak stane, a to se vztahuje také na integraci Gemini do Map Google v rámci CarPlay. Toto rozšíření by ale mělo dorazit již brzy.

Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

