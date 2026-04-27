Chyba, nebo záměr? Řidičům se v Android Auto náhodně přepíná Assistant a Gemini

- Android Auto si výměnou Assistanta za Gemini příliš nepolepšilo
- Uživatelé hlásí řadu chyb, včetně náhodného přepínání z Gemini zpátky na Assistanta
- Vývojáři o problémech ví a podle všeho aktivně pracují na nápravě
Jestli by v automobilu něco nemělo být, je to nepředvídatelnost. Ať už ve vozidle uděláte cokoli, měli byste přesně vědět, jak zareaguje – od samotného řízení až po funkce infotainmentu. Automobilky se v posledních letech snaží přejít na moderní pojetí ovládání vozidel, s čímž souvisí také nasazení dotykových displejů a hlasových asistentů. Pokud se v autě spoléháte na infotainment Android Auto od Googlu, jistě jste uvítali nahrazení výchozího Assistanta mnohem modernější umělou inteligencí Gemini. Jak to tak ale vypadá, někde se stala chyba.
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Více problémů než užitku
Internetem nyní kolují stížnosti uživatelů, že AI Gemini je příliš upovídaná, přičemž jim nezbývá nic jiného než se vrátit k předchozímu řešení v podobě Assistanta. Několik uživatelů Android Auto rovněž upozornilo na další chybu související s Gemini, při které je chatbot náhodně nahrazen právě Assistantem. První zmínka o této chybě se objevila již dříve a byla zveřejněna na fóru podpory Android Auto. Skutečnost, že několik uživatelů hlásí stejné nepředvídatelné chování, nemluvě o podobných stížnostech na Redditu, naznačuje, že se jedná o rozšířený problém.
Podle jednoho z uživatelů tento bug neobtěžuje příliš dlouho, neboť po několika hodinách se prý infotainment přepne zpět na Gemini. Co se týče možných řešení, jeden uživatel se domnívá, že přepnutí na Asistenta a následný návrat k Gemini v nastavení Android Auto by mohlo pomoci tuto chybu odstranit. Dobrou zprávou je, že tým stojící za vývojem Android Auto tuto chybu na začátku tohoto týdne potvrdil, což znamená, že oficiální oprava nemusí být daleko.
Než k nápravě situace dojde, má Google ještě hodně práce, pokud chce, aby uživatelé Android Auto vzali AI Gemini za svou. Stížnosti na Gemini v Android Auto nejsou ničím novým, i když některé z nich již byly vyřešeny. Ačkoli došlo k výraznému zlepšení ve zpracování odpovědí, je zřejmé, že Gemini v Android Auto zatím nedokáže plně nahradit Assistanta. Nezbývá než doufat, že se tyto problémy podaří vyřešit a uživatelé budou moci Gemini v Android Auto opět používat tak, jak bylo zamýšleno.