Galaxy S26 Ultra na prvním obrázku. Tenčí, lehčí a s novým designem fotoaparátu

Samsung na začátku příštího roku představí novou řadu vlajkových smartphonů, v jejímž čele bude stát vrcholný model Galaxy S26 Ultra. O tomto telefonu se v minulých dnech vyrojila spousta informací, vesměs od leakera Ice Universe. Ten v jednom z posledních příspěvků na síti X zveřejnil nejen souhrn již „známých“ klíčových parametrů, ale rovněž obrázek, který znázorňuje, jak má příští vlajkový model od Samsungu vypadat.

Poslední generace smartphonů Galaxy Ultra vypadají velmi podobně, avšak úplně stejné nejsou – u loňského Galaxy S24 Ultra například Korejci nahradili původní zaoblený displej plochým, u letošního Galaxy S25 Ultra zase došlo k zaoblení rohů, díky čemuž telefon není takovým trhačem kapes jako předchozí generace. Příští rok bychom se měli podle Ice Universe dočkat úpravy designu fotoaparátu.

V posledních letech Samsung nasazoval jednotný design fotoaparátů, a to bez ohledu na cenu telefonu. Zatímco konkurence vymýšlí různě tvarované vystouplé moduly, u smartphonů značky Samsung vystupovaly ze zad telefonu pouze jednotlivé čočky. Toto řešení bylo elegantní, byť mírně nepraktické – v okolí čoček se totiž s oblibou usazoval prach.

Tento designový trend Korejci opustili v letošním roce u levnějších smartphonů řady Galaxy A, u nichž byly čočky sdružené do svislého oválného ostrůvku. To samé řešení Samsung pravděpodobně použije i u příští generace vlajkových lodí.

This is what we currently know about the Samsung Galaxy S26 Ultra:

The body will become even thinner at 7.x mm, with slightly increased width and height, while weighing a few grams less

6.9-inch display featuring CoE depolarizer technology + third-generation anti-reflective… pic.twitter.com/Jp0M8RtQ9m

— PhoneArt (@UniverseIce) July 28, 2025