Galaxy S26 Ultra: tenčí a lehčí tělo, výkonnější čipset a konečně rychlejší nabíjení

Příští vlajková loď od Samsungu si má polepšit v mnoha oblastech

Podle posledních spekulací se můžeme těšit na tenčí a lehčí tělo, větší displej a lepší hlavní fotoaparát

Kapacita akumulátoru má zůstat stejná, zrychlí se ale nabíjení

Samsung v posledních letech tak trochu usínal na vavřínech – jeho smartphony přinášely pouze drobná mezigenerační vylepšení, kvůli kterým uživatelé neměli mnoho důvodů k upgradu. Klesající tržní podíl přinutil korejskou firmu k větším inovacím, což krásně ilustruje nedávno představený ohebný smartphone Galaxy Z Fold 7. Významnější posun kupředu zřejmě podstoupí i nadcházející vlajkový model Galaxy S26 Ultra, který by si měl polepšit hned na několika frontách.

První střípky o Galaxy S26 Ultra: větší displej, tenčí a lehčí tělo

O Galaxy S26 Ultra se v minulých týdnech vyrojila spousta informací, díky kterým můžeme získat částečnou představu o tom, jak bude příští vlajková loď od Samsungu vypadat. Podle uznávaného informátora Ice Universe má Samsung v plánu pohrát si u Galaxy S26 Ultra s proporcemi – oproti současnému modelu má nadcházející generace dostat větší obrazovku, tudíž telefon mírně naroste do šířky a do výšky.

Naštěstí nárůst nebude nijak dramatický, neboť ruku v ruce se zvětšením displeje má dojít ke ztenčení okolních rámečků, a to na hodnotu 1,15 až 1,2 mm po celém obvodu. Zmenšit se má také tloušťka telefonu, a to pod hranici 8 mm. Pocítit máme i lehký úbytek hmotnosti.

Nejvýkonnější Snapdragon v historii

Galaxy S26 Ultra bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 v upravené variantě pro smartphony Galaxy. Ta má přinést vyšší takty procesorových jader, podle Ice Universe bude takt dosahovat až 4,74 GHz.

Samsung Galaxy S26 series uses Qualcomm Snapdragon 8 Elite2 for Galaxy with TSMC technology, with a frequency of 4.74GHz. — PhoneArt (@UniverseIce) July 24, 2025

Stejná baterie, rychlejší nabíjení

Co se týče kapacity akumulátoru, zde se výpovědi informátorů rozcházejí. Zatímco čínské zdroje hovoří o 5 500 mAh, podle Ice Universe zůstane kapacita i příští rok 5 000 mAh. Dojít má však k nárůstu nabíjecího výkonu, a to za hranici současných 45 wattů. Na platformě Weibo Ice Universe mluví o 60 wattech.

It is 100% confirmed that Samsung S26 Ultra will exceed the charging power of 45w!

Achieve the fastest charging speed in Samsung's history. — PhoneArt (@UniverseIce) July 23, 2025

Chybět nebude ani bezdrátové nabíjení, přičemž Samsung by měl využít standard Qi2.

Fotoaparát s lepší světelností

Fotovýbava Galaxy S26 Ultra má po hardwarové stránce vypadat podobně jako u letošního modelu, dojde pouze k dílčím úpravám. Jednou z nich má být lepší světelnost u hlavního fotoaparátu, který bude postaven na 200Mpx snímači Samsung HP2. Díky tomu má telefon pořizovat lepší snímky za zhoršených světelných podmínek. Podle Ice Universe se bude jednat o největší upgrade od doby Galaxy S20 Ultra.

BREAKING!

Galaxy S26 Ultra :HP2+ large aperture !

will greatly increase the light input, improve the dim light quality, and improve all existing problems. The actual effect it brings will be the most obvious upgrade since Samsung Galaxy S20 Ultra. — PhoneArt (@UniverseIce) July 25, 2025

Rodina smartphonů Galaxy S26 bude pravděpodobně představena příští rok v lednu, oproti letošnímu roku má obsahovat pouze tři členy – z nabídky vypadne varianta Plus, kterou nadobro nahradí tenký model Edge.

Confirmed:

The Galaxy S26 Edge will be thinner than the S25 Edge and have a larger battery thanks to new battery material technology. — PhoneArt (@UniverseIce) July 23, 2025

I o něm se mimochodem Ice Universe zmínil – podle jeho informací má být Galaxy S26 Edge ještě o něco tenčí než letošní model, přitom se údajně dočká většího akumulátoru. Samsung údajně použije zcela novou technologii s vyšší energetickou hustotou, dá se tedy předpokládat, že kapacita bude oscilovat okolo hodnoty 4 500 mAh.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.