Galaxy S26 se zřejmě zdražení nevyhne, Samsungu nepomůže ani výroba vlastních čipů

- Samsung čelí tlaku na zvýšení ceny modelové řady Galaxy S26
- Navýšení dlouho odkládal, letos se tomu ale nejspíše nevyhne
- Nepomůže mu ani to, že si vyrábí vlastní procesory
Mít pod kontrolou výrobní proces tak složitého zařízení, jako jsou chytré telefony, se na první pohled zdá jako velmi chytrý tah. Nemusíte se dělit o produkční kapacity, víte o všech možných překážkách dopředu a zvládáte celý výrobní a logistický proces efektivněji a tím pádem i levněji. V případě velkých nadnárodních korporací, které často tvoří hned několik různých firem, ale může být vnitropodniková synergie občas mnohem větší oříšek, než se na první pohled může zdát, obzvláště pokud se celé jedno odvětví dostane do krize.
Samsung vlastní čipy nebude nakupovat levněji
Své by o tom mohl vyprávět Samsung, který na některých trzích uvede své vlajkové modely Galaxy S26 s vlastními čipsety Exynos. I když je má pod taktovkou právě jihokorejský čebol, nemůže zcela ignorovat situaci na trhu s RAM a částečně také dalšími čipy, kterých je v současné době zoufalý nedostatek vinou rozmachu umělé inteligence. Ačkoli by si tedy Samsung rád přihrál nějakou tu slevu a chtěl by udržet ceny plánovaných vlajkových modelů na loňské úrovni, nejspíše se mu to nepodaří.
Podle nedávných informací opírající se o insidery víme, že zvýšení ceny Samsungu Galaxy S26 je výsledkem odkládání navyšování ceny několik posledních let. V roce 2025 byla údajně na poslední chvíli změněna cenová struktura Galaxy S25. Šéf mobilní divize Samsungu, Roh Tae-moon, se rozhodl zachovat ceny řady Galaxy S25 na stejné úrovni jako u předchozího modelu, ačkoli se původně očekávalo, že telefony budou dražší.
Zpráva také uvádí, že i když Samsung vyrábí vlastní procesory Exynos, není v pozici, aby mohl nakupovat vlastní čipsety za levnější cenu než jeho konkurenti. Důvodem může být to, že Samsung absorbuje některé náklady, aby si udržel zákazníky, a to jak v komerční, tak i spotřebitelské sféře.
Pro USA Snapdragon, pro Evropu Exynos
Řada Exynos by měla být použita v evropské variantě řady Galaxy S26. Americká řada bude pravděpodobně vybavena procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. I když tyto jednotky nejsou technicky ovlivněny tímto velmi specifickým problémem, je nepravděpodobné, že by Samsung lokalizoval zvýšení cen, tudíž by se zdražení mělo týkat všech regionů. Větší nedostatek paměti RAM a úložného prostoru bude mít rovněž výrazný vliv na cenu.
Galaxy S25 byl příkladem toho, jak firma Samsung absorbovala náklady, aby si udržela zákazníky. Dařilo se jí to, protože série Galaxy S25 zaznamenala masivní nárůst prodeje. Letos se však marže zdají příliš nízké a v Soulu se údajně obávají, že ztratí další podíl na trhu ve prospěch velkého konkurenta z Cupertina, který se možná rozhodne zmrazit ceny na další rok, což by mohlo mít negativní dopad na prodeje.
Dalším zajímavým zjištěním je, že Samsung možná i letos zachová výhodu bezplatného upgradu úložiště. Očekává se, že společnost zruší program, který umožňuje zákazníkům v rámci předobjednávky získat vyšší kapacitu úložiště za nižší cenu, protože úložiště je přímo ovlivněno zvýšením cen paměťových komponent. Tento krok stále není jistý, ale pro udržení zákazníků v době zvyšování nákladů by to mohlo mít významný dopad.
Přesné zvýšení cen zatím není známo – zprávy se liší v tom, zda se zvýší cena modelů Galaxy S26 a S26+, zatímco model Ultra si svou cenu udrží. S jistotou bychom to měli vědět po oficiálním představení, které je plánováno na příští týden, konkrétně na 25. února.