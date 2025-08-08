Galaxy S25 se prodává výrazně lépe než minulá generace. Podívejte se na podrobná čísla

- Letošní vlajkové smartphony se Samsungu povedly
- Oproti minulé generaci se každá varianta prodává lépe než ta předchozí
- Nejprodávanější je varianta Ultra, nejhorší čísla generuje tenký model Edge
Samsung před nedávnem oznámil finanční výsledky za druhý letošní kvartál. Ačkoliv korejskou firmu aktuálně potápí mizerné výsledky čipové divize, té mobilní se nebývale daří – v minulém čtvrtletí vygenerovala o 40 procent vyšší tržby než loni, zejména díky úspěšné řadě Galaxy S25. Počty prodaných smartphonů Samsung veřejně neuvádí, informátor Ice Universe se k nim ale dostal a porovnal je s loňskou modelovou řadou. Podle zveřejněných čísel dělají Samsungu radost všechny čtyři varianty Galaxy S25.
Nejlépe se prodává Ultra, nejméně Edge
Od uvedení do konce června Samsung údajně prodal 20,22 milionů smartphonů řady Galaxy S25, což je o 12,2 procent víc než u řady Galaxy S24 – té se do června loňského roku prodalo 18,02 milionů kusů. Pokud bychom odečetli model Galaxy S25 Edge, který loni neměl předchůdce, prodal by Samsung celkem 19,56 milionů telefonů řady Galaxy S25, což je mezigeneračně o 8,5 procent více.
|Model
|Galaxy S25
|Galaxy S24
|Rozdíl
|Základní
|6,07 milionů
|5,44 milionů
|+11,6 %
|Plus
|3,85 milionů
|3,58 milionů
|+ 7,5 %
|Ultra
|9,64 milionů
|9,00 milionů
|+ 7,1 %
|Edge
|0,65 milionů
|–
|–
|Celkem
|20,22 milionů
|18,02 milionů
|+ 12,2 %
Tahounem prodejů je jednoznačně vrcholný model Galaxy S25 Ultra, který stojí téměř za polovinou všech prodejů. Na opačném konci se pak nachází tenký model Galaxy S25 Edge, kterého se údajně prodalo pouze 650 tisíc kusů. Jeho čísla sráží jednak pozdní uvedení, a také omezená dostupnost. Nástupnický model Galaxy S26 Edge nepochybně vygeneruje větší prodeje, neboť s ním Samsung nahradí prostředí model „Plus“. Ten byl letos opět nejhůře prodávanou variantou ze základní trojice, a to i přes slušný mezigenerační růst 7,5 %.
Here's the comparison table for Galaxy S25 and Galaxy S24 series sales (as of the end of June):
Key Insights:
Galaxy S25 series total sales reached 20.22 million units, a 12.2% increase (+2.20 million units) compared to the Galaxy S24 series in the same period.
All Galaxy S25… pic.twitter.com/YzRfXj9m8f
— PhoneArt (@UniverseIce) August 7, 2025
Největší mezigenerační skok přinesl základní model Galaxy S25 – za pět měsíců prodejů Samsung prodal přes 6 milionů kusů, což je o 11,6 procent víc než v případě předchozí generace. Spekuluje se, že ani tento model nebude mít příští rok přímého nástupce, namísto něj Samsung údajně představí Galaxy S26 Pro. V tomto případě se ale bude spíše jednat pouze o úpravu názvu namísto odhalení zbrusu nové varianty s výrazně lepšími specifikacemi.