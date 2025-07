Galaxy S26 nebude. Samsung zřejmě základní model příští rok přejmenuje

Samsung uvažuje o proměně svých nadcházejících vlajkových smartphonů

Z nabídky má příští rok vypadnout nejen varianta Plus, ale i základní Galaxy S26

Namísto něj Samsung údajně představí variantu „Pro“

Apple letos promění svoji nabídku iPhonů – vypadne z ní nejméně úspěšný model Plus, který nahradí tenká varianta Air. Prakticky to samé má v plánu příští rok provést Samsung – v jeho případě se nedočkáme smartphonu Galaxy S26 Plus, namísto něj dorazí tenký model S26 Edge. Podle posledních zjištění se ale portfolio korejských vlajkových lodí promění ještě více.

Galaxy S26 údajně nedorazí

V interní verzi One UI 8 se objevují první zmínky o příštích smartphonech, které prozrazují jak jejich kódová označení, tak i samotné názvy. Z nich vyplývá, že bychom se příští rok nemuseli dočkat základního modelu Galaxy S26, namísto něj by měla dorazit varianta Galaxy S26 Pro.

Pokud se podíváme do historie, používal Samsung následující označení:

Eureka

E1 – Galaxy S24

E2 – Galaxy S24+

E3 – Galaxy S24 Ultra

Paradigm

PA1 – Galaxy S25

PA2 – Galaxy S25+

PA3 – Galaxy S25 Ultra

O nadcházející generaci Galaxy S26 se nejprve hovořilo jako o „NP“ (Next Paradigm), v poslední verzi One UI 8 se nicméně objevily telefony, jejichž kódy začínají písmenem „M“. Má se jednat konkrétně o následující modely:

M1 – Galaxy S26 Pro

M2 – Galaxy S26 Edge

M3 – Galaxy S26 Ultra

Číslice 1 v historii vždy odkazovala na základní model, pro příští rok je však přisuzována variantě Pro. Neočekáváme, že Samsung představí zbrusu nový model, spíše předpokládáme, že dojde k jednoduchému přejmenování základní varianty. Korejci budou chtít zřejmě ukázat, že základní model není ve výbavě nijak ochuzen, naopak dokonce nabídne lepší fotoaparáty než tenký Edge.

Jméno Galaxy S26 by mohl nést pozdější model, který by byl podle současných pravidel pojmenován Galaxy S26 FE – to už však pouze teoretizujeme. Pokud Samsung skutečně sáhne ke změně názvů svých vlajkových modelů, doufáme, že přídomek „Pro“ s sebou nepřinese i vyšší cenu.

