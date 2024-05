Gadget týdne: Qudi Mask 2 je možná úlet, ale možná také demonstrace budoucnosti

Maska, která skryje váš obličej, ale zreplikuje vaše emoce? To je Qudi Mask 2

Emoce zobrazuje pomocí různě velkých diod na předním displeji

V první vlně vyjde na 3 tisíce korun, s dodáním pak počítejte nejdříve v prosinci

Zařízení, která v našem pravidelném seriálu Gadget týdne ukazujeme, mnohdy působí jako něco ze sci-fi: ať už svým designem, anebo samotnou podstatnou a tím, co vlastně dělají a k čemu jsou. Nikdy předtím jsme tu ale neměli něco takového jako dnes. Dámy a pánové, je tohle budoucnost?

Qudi Mask 2: ukáže, jak se máte

Ukrajinský start-up Qudi se sídlem v přístavním městě Oděsa přinesl již před třemi roky zajímavý vynález masky, která celkově zakrývá váš obličej a emoce zobrazuje pouze pomocí diodek na venkovním displeji. Projekt si vyzkoušel i youtuber Mrwhosetheboss a byl z něj nadšený.

Nyní přišla firma s druhou generací své masky. Co se změnilo? Mnohé, ale především – už nejde jen o zábavu, jen o koncept, ale o skutečný produkt, se kterým to výrobce myslí vážně a chce s ním zkusit prorazit. Jestli je to v dnešní antisociální době správný nápad? Pojďme se na to podívat.

Qudi Mask 2 vypadá jako svářečská kukla, na hlavu si ji připevníte pomocí elastických popruhů a zajistíte, aby dobře seděla. Pak už můžete nechat svým emocím volný průchod. Přední část – kterou vidí ten, na koho mluvíte – sestává z velkého displeje se speciálně navrženými diodkami a také z menšího displeje v části, kde máte ústa. Důležité je, že váš obličej, včetně čela, vůbec není vidět.

Emoce bez emocí

Výrobce se chvástá, že LED systém v přední displejové části navrhl tak, aby bylo pomocí malých diod možné zreplikovat prakticky každou emoci. Maska jich umí přes 30, od různých úrovní vzteku, přes překvapení, potěšení, až třeba po akutní pocit trapnosti. Další si navíc můžete nakonfigurovat sami v doprovodné aplikaci.

Maska pracuje tak, že sleduje pohyb vašich očí, hlavy a také umí „rozpohybovat“ vaše virtuální ústa, když pozná, že hovoříte. Podle kývavého či odmítavého pohybu hlavy také umí zobrazit slovíčka „Yes“ (ano) a „No“ (ne). Bohužel Qudi nikde neuvádí, jaké senzory či kamery za snímáním hlavy a vašich emocí vlastně stojí.

Z technického hlediska výrobce uvádí pouze několik detailů. Výdrž masky na jeden zátah jsou zhruba 3 hodiny, nabíjení pak probíhá pomocí USB-C kabelu. Zároveň se počítá s aktualizacemi firmwaru masky přes aplikaci, a to až do dvou let od vydání.

V sekci otázek a odpovědí se Qudi také vyjadřuje k pohodlí při nošení: „Maska 2 byla navržena s ohledem na pohodlí. Vestavěné větrací otvory zajišťují ventilaci, která zabraňuje přehřátí masky a umožňuje snadné dýchání. […] Udělali jsme vše pro to, aby byl váš pohled dovnitř masky co nejlepší. Přední sklo je mírně zabarvené, při nošení masky byste měli být opatrní, zejména v noci.“

Cena a dostupnost

Na rozdíl od první generace, která už je v prodeji, Qudi Mask 2 je aktuálně dostupná přes crowdfundingový portál Kickstarter, kde bojuje o přízeň fanoušků. Bude tam až do 27. června, přičemž zatím se Ukrajincům podařilo vybrat 5,5 tisíce dolarů z cílové částky 10 tisíc dolarů (asi 228 tisíc korun).

Masku si můžete objednat v základním provedení ve třech verzích (Robot, Kawaii a XX’s) za 129 dolarů (asi 3 tisíce korun), v ceně je i látkový sáček na přenášení. Doprava do České republiky je za extra poplatek 29 dolarů (660 korun) a první dodávky vyrazí za svými majiteli v prosinci tohoto roku. Proces vývoje a odesílání zásilek je však ztížen ostřelováním Oděsy ruskými invazními vojsky, která na Ukrajinu vtrhla v únoru 2022.