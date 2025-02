Co očekáváte od Switche 2? Hráči chtějí nízkou cenu, Nintendo potřebuje bestseller

Nintendo zažilo velmi špatný rok 2024, s očekáváním vzhlíží k nadcházejícím měsícům

Z problémů je má vytáhnout konzole Switch 2, na kterou se těší takřka celý svět

O tom, zdali půjde o bestseller, rozhodne nakonec hlavně cena

Smyčka kolem japonské společnosti se utahuje. Rok 2024 byl pro Nintendo ránou pod pás. Konzole Switch v různých iteracích je na trhu dlouho a hráči s očekáváním, že brzy dojde k představení nové generace, již původní konzole odmítají kupovat. A tak akcie společnosti vzlétly vzhůru, zatímco tržně se Nintendo za loňský rok propadlo o desítky procent. Vedení firmy má tak od nové konzole mnohem větší očekávání než samotní hráči.

Nintendo v propadu

Situaci dobře dokreslují finanční výsledky za první polovinu fiskálního roku 2025 (duben až září 2024). V těch Nintendo eviduje 31% pokles prodejů hardwaru (tedy především konzolí Switch), 27,6% pokles prodejů her, 34,3% pokles celkových tržeb a dokonce 56,6% pokles provozního zisku.

Všechno takto na jednom místě to zní skoro až jako alarmující stav. Jenže na druhé straně Nintendu strmě roste cena akcií, od prosince se nedostala pod hranici 9 000 jenů a v současnosti je na historickém maximu, tedy bezmála 11 000 jenů za jednu akcii. Akcionáři Nintendu zkrátka věří, i když může jít o risk.

Co to dokazuje? Nintendo je firma jednoho hardwaru, jedné konzole. Úspěch či neúspěch na trhu se odvíjí od právě této konzole. Pokles prodejů je značně ovlivněn tím, že Nintendo už hluboko v půlce loňského roku avizovalo, že hry ze současné generace konzole Switch budou fungovat v rámci zpětné kompatibility i pro nástupce – dnes již víme, že půjde o v lednu odhalenou konzoli Switch 2, jejíž plnotučné představení je naplánováno na 2. dubna.

Hráči chtějí hrát, firma potřebuje prodávat

Právě k tomuto datu se totiž upínají zraky všech: akcionářů, hráčů i vedení japonské společnosti. V očích všech totiž Nintendo Switch 2 musí být znovu trhák, znovu musí jít o bestseller a ambice nejsou nijak malé – v ideálním případě by měl nový Switch nahradit ten původní na pozici nejprodávanější konzole všech dob. Zní to skoro neuvěřitelně, ale podobně zvláštně to znělo tehdy v roce 2017, když vstupovala na trh původní verze Switche.

Jenže možných přešlapů, které Nintendo může na cestě za tímto úspěchem udělat, je celkem velké. Předně – pomalá výroba. Japonský gigant pravděpodobně netrpí nedostatkem čipů, přece jen krize v době pandemie Covidu-19 jej prakticky nezasáhla. Jenže část výroby konzolí Switch probíhá v Číně, a Nintendo Switch 2 tak může být postiženo novými americkými cly na dovoz zboží z této země.

Scénáře jsou tak v zásadě dva: buď bude výroba pomalá a v době spuštění prodejů (nejspíš v červnu letošního roku) bude na trhu málo kusů, nebo markantně zvednou výdaje na výrobu a logistiku, což se promítne do finální ceny konzole. Třetím scénářem by mohla být kombinace obou zmíněných.

Do ceny se promítne inflace i vyšší kurz měny

A to může být dost klíčové, přece jen zákazníci od Nintenda neočekávají drahou konzoli, ba naopak. Vždyť první generace Switch se prodávala za 9 tisíc korun. Jakékoliv zdražení nad tuto úroveň může být pro hráče zklamáním, výraznější zdražení pak může zásadně snížit motivaci hráčů pro přechod na next-gen.

Během zveřejnění již zmíněných finančních výsledků se k tématu ceny Switch 2 vyjádřil i prezident Nintenda Šuntaro Furukawa. Podle jeho slov musí firma brát v potaz nejen celosvětovou inflaci, zejména pak v Japonsku, ale také významnou změnu kurzu japonského jenu od roku 2017. Druhým dechem však dodal, že Nintendo chtě nechtě musí vnímat i cenovou dostupnost, kterou zákazníci od produktů společnosti očekávají. Konkrétní cenové plány pro Switch 2 odhalit prozatím odmítl.

Z dostupných zdrojů víme, že se nejčastěji skloňuje částka 400–450 dolarů, tedy přinejlepším zhruba 11 500 korun, respektive až 13 000 korun včetně daně. To může působit skutečně jako šok. Nelze ale opomíjet fakt, že za 8 let od uvedení Switch 1. generace se situace na trhu s herními konzolemi nemálo proměnila. Stačí se podívat na nejnovější herní konzoli PlayStation 5 Pro, která alespoň po stránce ceny předčila všechna očekávání a v obchodech ji najdete za 20 tisíc korun.