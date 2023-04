Celníci zadrželi tisícovku falešných AirPods Pro, pašeráci by si „vydělali“ přes 6 milionů

Pašeráci zkoušeli do Spojených států falešné produkty Applu za více než 6 milionů

Čínské padělky celníci naštěstí zadrželi

Přijít k penězům snadno a rychle by jistě chtěl každý. Zatímco ale drtivá většina z nás se nakonec vydá do zaměstnání, někteří se vrhnou na dráhu padělatelů a pašeráků. Ačkoli krátkodobě bývá tato kariéra finančně výhodná, dříve či později spadne klec a na viníky čeká velmi skromný životní styl. To se stalo také v případě padělatelů sluchátek AirPods Pro 2 od Applu, kteří jich v březnu chtěli skrze mezinárodní letiště Washington Dulles propašovat více než tisícovku.

Celníci oznámili, že 15. března nalezli na území státu Virginia přes tisíc padělků sluchátek a také 50 falešných chytrých hodinek Apple Watch, přičemž k jejich zadržení došlo 29. března. Zásilky směřovaly do Spojených států z Číny a v případě, že by se padělatelům podařilo všechny produkty prodat, přišli by si na více než 290 tisíc dolarů (cca 6,1 milionu korun). Celkem američtí celníci za fiskalní rok 2022 zadrželi na 21 tisíc zásilek, které porušovaly intelektuální vlastnictví.

Pašování pravé či falešné elektroniky je pro řadu lidí velmi výhodný byznys. V letošním roce například čínští celníci zadrželi muže, který v elektrické koloběžce pašoval 84 SSD disků. Velmi často ale bývá terčem podvodníků právě Apple – před pěti lety kupříkladu indický muž pašoval 100 kusů iPhonu X a o rok dříve zadrželi v Číně ženu, která měla na svém těle připevněných rovných 102 kusů iPhonu a luxusních hodinek.