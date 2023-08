Celníci odhalili pašeráka iPhonů, na těle jich měl připevněných téměř 70

Pašování elektroniky přes hranice vyžaduje především nenápadnost

Číňana ovšem prozradila jeho netradiční chůze

Ukázalo se, že má na svém těle připevněných 68 iPhonů v hodnotě 2,2 milionu korun

Pašování elektroniky není ničím neobvyklým, ostatně koho by nelákal rychlý a snadný výdělek. To ovšem platí v případě, kdy vás nechytí celníci, kteří vám kromě udělené pokuty a ostudy mohou zařídit i nepříjemný pobyt ve vězení. Přesto to některým stále stojí za to, aby kvůli hrstce peněz zbytečně riskovali svou svobodu, jako nyní jeden Číňan, který se pokoušel přes celníky pronést 68 iPhonů.

Pašovat iPhony se nevyplácí

Ty měl připevněné lepící páskou na svém těle a doufal, že bez větších problémů projde celní kontrolou. Zamířil si to proto k bráně, kterou běžně prochází cestující nemající žádné předměty podléhající proclení. To u čínských celníku vždy vzbudí podezření, proto se na daného muže zaměřili. Pachateli nepomohl ani fakt, že vlivem spousty iPhonů přilepených na svém těle měl poměrně vtipnou chůzi, čímž na sebe upoutal zbytečnou pozornost.

Obezřetnost se celníkům vyplatila – zadržený muž měl na svém těle připevněno celkem 68 iPhonů. O které konkrétní modely šlo bohužel nevíme, avšak za předpokladu, že pachatel pašoval pouze iPhony 14 Pro se 128GB pamětí, mohl mít u sebe elektroniku v teoretické hodnotě 2,2 milionu korun. Kdyby si v případě prodeje připočítal marži v podobě 20 procent, mohl bez větších problémů dosáhnout na příjemný zisk 440 tisíc korun. O způsobu, jakým bude pašerák potrestán se celníci nezmiňují, avšak vzhledem k množství se dá předpokládat, že od soudu poputuje rovnou za mříže.

Pašování elektroniky do nebo z Číny je poměrně oblíbeným přivýdělkem kriminálních živlů. V roce 2017 zadrželi celníci ženu, která měla na svém těle připevněných rovnou 102 iPhonů a k tomu ještě 15 luxusních hodinek, začátkem letošního roku byl pak zadržen muž, který v elektrické koloběžce pašoval 84 SSD disků. Pašování se pochopitelně neomezuje pouze na Čínu – na jaře zadrželi celníci ve Spojených státech velký objem falešných sluchátek Air Pods Pro v celkové hodnotě přesahující 6 milionů korun.