Budoucnost fotoaparátů u Samsungu: obří teleobjektiv i 200Mpx širokoúhlý snímač

Samsungu měly uniknout plány na několik příštích generací telefonů Galaxy S

Dozvídáme se tak některá vylepšení fotoaparátů u Galaxy S25 Ultra a S26 Ultra

Jihokorejský Samsung již za několik týdnů plánuje velkolepě uvést svou nadcházející vlajkovou řadu telefonů Galaxy S24. O těch již víme prakticky vše, včetně nových funkcí fotoaparátu nebo předpokládané ceny. Nový únik však hovoří o tom, jak našlapané fotoaparáty budeme moci vidět u budoucích modelů řady Galaxy S.

Galaxy S24 Ultra s mírným upgradem

V polovině ledna Samsung odhalí řadu Galaxy S24, s vrcholným modelem Galaxy S24 Ultra. Ten má nabídnout jednu z nejlepších sestav fotoaparátů na trhu. Dosavadní úniky informací poukazují na 200Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.7, ohniskem 24 mm a optickou stabilizací obrazu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: bude upřesněno, hmotnost: bude upřesněno, zvýšená odolnost: IP68 Android 14,Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520),Adreno 750,12 GB,256/512/1024 GB,bude upřesněno,bude upřesněno,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1440 × 3088 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 2× a 5× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

K němu se pak připojí ještě tři další snímače. Předně jde o 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a pak duo teleobjektivů. Základní 50Mpx sklo s ohniskem 70 mm slibuje optický zoom 2× a 5×. Jeho 10Mpx kolega s clonou f/4.9 a ohniskem až 230 mm nabídne dokonce 10× přiblížení bez ztráty kvality.

To v pravdě není nijak zásadní vylepšení oproti loňské generaci S23 Ultra. Nicméně dle všeho Samsung plánuje větší inovace do příštích let. Údajné oficiální plány na dva roky sdílel na síti X tipér s přezdívkou @Tech_Reve.

Budoucnost je ještě zajímavější

Podle jeho zjištění bude jediným výrazným vylepšením v příštím roce 50Mpx teleobjektiv, který jsme již zmínili. Nicméně pro rok 2025 a model Galaxy S25 Ultra je v plánu mnohem větší porce vylepšení. Například větší aktualizace širokoúhlé kamerky na 50Mpx rozlišení. Mírného upgradu se dočká také hlavní teleobjektiv a primární fotoaparát.

Samsung Galaxy Camera Roadmap S24U:

– Folded telephoto upgraded to 50MP with 0.7um. S25U:

– Wide-angle lens upgraded.

– Folded telephoto lens upgraded with variable capabilities.

– Ultra-wide-angle upgraded to 50MP. S26U:

– Wide-angle upgraded to 200MP with 0.7um and… pic.twitter.com/7FKi6HxMMw — Revegnus (@Tech_Reve) December 17, 2023

Dostatečné vylepšení dorazí o rok později. Zdroj uvádí nasazení 200Mpx hlavního fotoaparátu s velikostí pixelů 0,7µm a velikostí samotného snímače 1/1,10″. Existují však pochybnosti nad tím, proč korejský gigant nevyužije ani za dva roky relativně ověřenou technologii velkých 1″ fotosnímačů.

Určité spekulace se vedou také o širokoúhlém fotoaparátu u modelu Galaxy S26 Ultra. Buď dojde k internímu vylepšení již využívaného 50Mpx foťáku, některé zdroje ale odkazují rovněž na nasazení rekordního 200Mpx super-širokoúhlého fotoaparátu.