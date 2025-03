Apple Watch Ultra 3: těchto 5 věcí by měl Apple letos vylepšit

Byť to nebylo oficiálně potvrzeno, Apple nejspíš plánuje i letos představit nové Apple Watch a Watch Ultra

Právě u větších, odolnějších a o něco dražších Watch Ultra 3. generace očekáváme celou řadu novinek

Hovoří se například o podpoře 5G, detekci zvýšeného krevního tlaku nebo mírně rychlejším nabíjení

Apple Watch obecně se ukázaly jako velmi oblíbený a praktický produkt, který je navíc schopen – jako i jiné prémiové chytré hod – zachraňovat životy. Řada Ultra pak vstoupila do povědomí jako ještě pokročilejší typ hodinek zaměřený na náruživé sportovce a fanoušky outdoorové elegance a dlouhé výdrže. Letos, pravděpodobně v září, by měly dorazit nové Apple Watch Ultra 3. generace. Co od nich očekávat a jakými vychytávkami by se mohly chlubit?

Větší, lepší, výkonnější

Neberte mě hned za slovo, Apple Watch Ultra jsou největší hodinky, které kdy Apple vyrobil a z uživatelského hlediska jsou velké tak akorát, aby nebyly moc velké. Pokud bude výrobce i letos něco zvětšovat, bude to pravděpodobně displej, ne samotné tělo hodinek. Nabízí se třeba to, že by při zachování stejného šasi mohl Apple snížit rámečky kolem displeje z 1,5 milimetru na 1 milimetr, s mírně větším displejem, ve stylu Apple Watch Series 10, by jistě narostl i uživatelský komfort.

Zájemci se však velmi pravděpodobně dočkají nové technologie displeje. Zobrazovací panel by mohl být vyměněn za LTPO3 „Retina“ OLED s trochu vyšší svítivostí a hlavně vyšší obnovovací frekvencí. Podobnou výměnu provedl Apple u již zmíněných hodinek Series 10 a díky tomu zvládl některé ciferníky osadit pohyblivou vteřinovou ručičkou i v režimu Always-on. Je to sice drobnost, ale znáte to: ďábel se skrývá v detailech.

Takřka jistojistě si můžeme vsadit na nový čipset Apple S11. Ten nemusí být nijak zásadně výkonnější či úspornější než předchůdci S9 a S10, o to u hodinek vlastně ani tolik nejde. Klíčový je rozměr samotné součástky, která umožní postavit kolem ní větší akumulátor, anebo přidat další čip…

Podpora 5G

A to je právě ono. Úspornější rozmístění jednotlivých součástek na čipové sadě může Applu umožnit nasadit například výkonnější Neural Engine pro výpočet umělé inteligence. V jiném případě se spekuluje o nasazení podpory pro 5G připojení, i když ne s novým čipem C1, který je určen primárně pro iPhony, později možná i iPady a Macy.

Apple Watch v současné době podporují zrcadlení datových funkcí z vašeho telefonu i pro chvíle, kdy jej nemáte s sebou – do hodinek tak nemusíte nic vkládat. V Česku tuto funkci podporují všichni 3 operátoři, nicméně je omezená pro 4G LTE. Pokud dojde k nasazení 5G, budete si moci užívat rychlejší připojení v terénu bez vašeho iPhonu a třeba i čistší a stabilnější telefonáty prováděné jen pomocí hodinek.

Detekce zvýšeného krevního tlaku

Toto je spíše zbožné přání. Na druhou strany, insideři v čele s Markem Gurmanem už několik let tvrdí, že další velkou novinkou v oblasti zdraví a wellbeingu, kterou má Apple do svých hodinek zakomponovat, je sledování krevního tlaku a případně upozornění na jeho výkyv.

Nicméně Apple nejspíš neplánuje do hodinek zavést funkci přesného ad hoc měření tlaku, jako to nabízí třeba Huawei Watch D2. Namísto toho mají hodinky sledovat výkyvy v krevním tlaku v případě hypertenze (tedy zvýšení tlaku) mohou uživatele upozornit, že něco není v pořádku. Zdali s tím však přijde již příští generace, to zůstává otázkou.

Sluší se připomenout, že Apple Watch již dnes umí velmi dobře odhalit fibrilaci síní, což je nejčastější typ srdeční arytmie. Hodinky to zvládají díky pravidelnému měření tepu, kyslíku v krvi a také EKG, po kterém však uživatel musí manuálně sáhnout a provést zhruba 30 sekund dlouhou proceduru s přiložením ukazováčku na digitální korunku.

Rychlejší nabíjení

I tentokrát se lehce otřeme o Watch Series 10. Ty totiž přinesly rychlejší nabíjení, kdy zhruba po 30 minutách na nabíječce se dostanete z 1 na 80 %. Je to dáno i výrazně menší baterií než u modelu Ultra, u nějž trvá dobití na 80 % zhruba jednou tolik času. Pokud Apple udělá v tomto segmentu pokrok, zákazníci se rozhodně zlobit nebudou.