Zkolaboval a sjel autem do ledové vody. Tragédii odvrátily Apple Watch na zápěstí

Zážitek jako z hororu zažil krátce před vánoci 55letý Brent Hill z amerického města Easthampton v Massachusetts. Po cestě z práce domů se mu za volantem udělalo špatně – od té doby si jen pamatuje, jak ho záchranáři loví z ledové vody. Svým autem totiž zajel do sousedova v zemi zapuštěného bazénu. Nebýt jeho chytrých hodinek Apple Watch Ultra, nejspíš by se utopil.

Sám muž si pamatuje jen výše zmíněné. Jede svým autem z práce, zamíří do sousedství, a najednou tma. Ze záběrů bezpečnostní kamery na verandě jednoho ze sousedů je patrné, že řidič „odpadl“ a bez vlastního vědomí se s autem vyřítil přímo proti garáži dalšího ze sousedů.

„Nevěděl jsem, že se něco takového děje, a když jsem viděl záběry, jak se moje auto řítí ulicí a havaruje, byl jsem v šoku, protože jsem jel tak rychle,“ uvedl Hill pro deník Western Mass News.

