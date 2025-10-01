Apple už testuje vylepšenou Siri. Má na to tajnou aplikaci, která funguje jako ChatGPT

- Apple navrhl vlastní aplikaci pro přístup k nové a chytřejší asistentce Siri
- Aplikace s interním označením „Veritas“ by však neměla být dostupná uživatelům
- Vylepšenou Siri plánuje americká firma zpřístupnit v roce 2026
Apple dal do pohybu první testování nové, chytřejší Siri. Ta má do budoucna představovat klíčové pojítko mezi uživatelem a systémem Apple Intelligence. V plánu je i vlastní aplikace či integrace technologií od OpenAI, aby mohla nová Siri plynule konverzovat s uživatelem jako ChatGPT.
Chytřejší Siri s vlastní aplikací?
Právě aplikaci pro přístup k nové Siri Apple již interně testuje. Neblahou zprávou pro veřejnost je, že aplikace nejspíš nebude nikdy uvedena do ostrého provozu, protože Apple se rozhodl ji vyvinout pouze pro vlastní testovací účely. Informoval o tom insider Mark Gurman z agentury Bloomberg. Podle jeho slov má toto být první testovací verze Siri, která splňuje nejpřísnější měřítka na úrovni ChatGPT.
„Společnost Apple vyvinula aplikaci pro iPhone podobnou ChatGPT, která má pomoci otestovat a připravit se na dlouho očekávanou revizi Siri, která přijde příští rok, podle lidí obeznámených s touto záležitostí,“ píše Gurman. Aplikace s vylepšenou Siri určená pro interní testování nese kódové označení Veritas (latinsky pravda).
Aplikace v podstatě využívá dosud nevyvinutou technologii nové Siri a převádí ji do formy, kterou mohou zaměstnanci efektivněji testovat. Apple díky tomu může také shromažďovat zpětnou vazbu o tom, zda je formát chatbota ten správný. Cílem je jednoznačně nabídnout zákazníkům Siri postavenu na kvalitním jazykovém modelu, ale jestli to bude dosavadní formou, nebo jinak, to není zcela jasné.
Jak už zaznělo, vylepšená Siri je největším cílem Applu v oblasti umělé inteligence. Gigant z Cupertina poprvé oznámil výrazné vylepšení pro hlasovou asistentku Siri během vývojářské konference WWDC v roce 2024, avšak poté ohlásil, že dojde ke zpoždění. Mezi nové funkce má patřit lepší porozumění osobnímu kontextu uživatele, informovanost o dění na obrazovce a detailnější ovládání jednotlivých aplikací. Spekulace posledních měsíců jasně ukazují, že bez velkého jazykové modelu to nepůjde.