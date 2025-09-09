TOPlist

Tvůrci ChatGPT mají v hledáčku Hollywood. Podílí se na připravovaném AI animáku Critterz

Adam Homola
Adam Homola 9. 9. 16:30
0
Snímek z krátkého filmu Critterz
  • Celovečerní Critterz vzniká převážně s využitím nástrojů OpenAI, s rozpočtem pod 30 mil. USD a cílem debutu v Cannes v roce 2026
  • Projekt vede Vertigo Films a Native Foreign; použije GPT-5, lidské dabéry a zhruba 30členný tým s podílem na zisku
  • Tvůrci chtějí přesvědčit Hollywood, že AI zkrátí a zlevní výrobu. Film ale zatím nemá distributora a branže řeší právní i odborové spory kolem AI

OpenAI podpoří celovečerní animovaný film Critterz, který má sloužit jako demonstrace, že generativní AI dokáže urychlit a zlevnit filmovou výrobu. Snímek má mít rozpočet pod 30 milionů dolarů a vzniknout přibližně za devět měsíců. Což je výrazně rychlejší, než kolik času a zpravidla i peněz stojí běžné animované projekty.

Nemalé ambice

Tvůrci cílí na premiéru na filmovém festivalu v Cannes v květnu 2026 a následné celosvětové uvedení do kin. Na Critterz spolupracují londýnské Vertigo Films a losangeleské studio Native Foreign. OpenAI do hry vstupuje tím, že oběma subjektům poskytne nástroje a výpočetní kapacity.

Produkce má využít model GPT-5 a další generativní systémy; postup počítá s tím, že výtvarníci připraví skicy, které se následně zpracují v AI nástrojích. Zajímavé je, že AI se bude do filmu propisovat jen někde a například do dabingu má zákaz vstupu – postavy prý nadabují lidští herci. Cílem je vytvořit jakousi „případovou studii“ pro filmový průmysl, která má být přesvědčivější než izolované technologické demo. Jinými slovy chtějí v OpenAI dokázat Hollywoodu že to taky umí, respektive že se mohou některé filmové procesy díky AI výrazně smrsknout – ať už časově, nebo finančně.

Prapůvod v DALL-E

Námět o lesních tvorech, jejichž vesnici naruší příchod cizince, stojí za kreativcem OpenAI Chadem Nelsonem. Ten začal postavy rozvíjet před třemi lety při pokusech s tehdy novým generátorem obrázků DALL-E a v roce 2023 vznikla krátká verze. Na scénáři celovečerní podoby se podílejí také autoři z týmu Paddington in Peru. Natáčení (respektive produkce) už běží a obsazení dabingu má být podle zdrojů WSJ uzavřeno v nejbližších týdnech.

Financování zajišťuje pařížská mateřská společnost Vertiga, Federation Studios. Zhruba třicetičlenný tým má mít nastavený model podílu na zisku. O marketingové podpoře ze strany OpenAI zatím nepadlo rozhodnutí a producenti dosud neoznámili distribučního partnera – bez toho se film do kin jen tak nepodívá, ale ona by mu stačila klidně jen lokální (tzn. USA, UK a třeba jen hrstka dalších trhů v omezené kinodistribuci) premiéra.

Nakopnou Critterz revoluci?

Projekt vzniká v kontextu velice opatrného přístupu Hollywoodu k AI. Velká studia s nástroji experimentují v produkci, UX i marketingu, zároveň ale čelí odporu profesních svazů herců a scenáristů a otázkám kolem autorských práv. V posledních měsících se objevily žaloby některých zábavních společností (Disney, Warner apod.) proti Midjourney kvůli „údajné“ ochraně duševního vlastnictví. Podle producentů Critterz by kombinace lidských hlasů a výtvarných vstupů s AI zpracováním měla filmu zajistit autorskoprávní ochranu. A zatímco o dabingu se bavit nemusíme, právní stránka věci u komerčního produktu s potenciálně celosvětovou distribucí vzbuzuje velké otázky minimálně co do výtvarného zpracování.

Pokud Critterz uspěje u kritiků i diváků, OpenAI a partneři věří, že to urychlí adopci generativní AI v celovečerní výrobě a současně sníží vstupní bariéry pro nové tvůrce. Zda se podaří proměnit technologický slib v udržitelný filmový model, rozhodne až festivalová premiéra a následná distribuce. Nicméně je víceméně jasné, že i pokud by nakonec šlo o kritický a/nebo komerční propadák, postupný nástup nástrojů generativní umělé inteligence do Hollywoodu asi jen tak něco nezastaví.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

Další dnešní články

Xiaomi už brzy představí nový smartphone!
Soutěžte o naprosto špičkový smartphone! Xiaomi svou novinku představí už za dva týdny
PR článek
PR článek PR článek 14:39
Zahrada, jakou vám bude soused závidět! Vyzkoušeli jsme venkovní světla Govee Flood Lights 2 & Govee Outdoor Spotlight 2
Zahrada, jakou vám bude soused závidět! Vyzkoušeli jsme venkovní světla Govee
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 14:00
3
Anthropic Claude Economic Index
Rádobyférový Anthropic se chce z masivní krádeže knih vykoupit za 1,5 miliardy dolarů
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 12:00
0
AI influencerka německého Vodafonu
Další operátor nasadil umělou inteligenci. Že jde o AI influencerku, poznáte jen stěží
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
1

Kapitoly článku