Tvůrci ChatGPT mají v hledáčku Hollywood. Podílí se na připravovaném AI animáku Critterz

- Celovečerní Critterz vzniká převážně s využitím nástrojů OpenAI, s rozpočtem pod 30 mil. USD a cílem debutu v Cannes v roce 2026
- Projekt vede Vertigo Films a Native Foreign; použije GPT-5, lidské dabéry a zhruba 30členný tým s podílem na zisku
- Tvůrci chtějí přesvědčit Hollywood, že AI zkrátí a zlevní výrobu. Film ale zatím nemá distributora a branže řeší právní i odborové spory kolem AI
OpenAI podpoří celovečerní animovaný film Critterz, který má sloužit jako demonstrace, že generativní AI dokáže urychlit a zlevnit filmovou výrobu. Snímek má mít rozpočet pod 30 milionů dolarů a vzniknout přibližně za devět měsíců. Což je výrazně rychlejší, než kolik času a zpravidla i peněz stojí běžné animované projekty.
Nemalé ambice
Tvůrci cílí na premiéru na filmovém festivalu v Cannes v květnu 2026 a následné celosvětové uvedení do kin. Na Critterz spolupracují londýnské Vertigo Films a losangeleské studio Native Foreign. OpenAI do hry vstupuje tím, že oběma subjektům poskytne nástroje a výpočetní kapacity.
Produkce má využít model GPT-5 a další generativní systémy; postup počítá s tím, že výtvarníci připraví skicy, které se následně zpracují v AI nástrojích. Zajímavé je, že AI se bude do filmu propisovat jen někde a například do dabingu má zákaz vstupu – postavy prý nadabují lidští herci. Cílem je vytvořit jakousi „případovou studii“ pro filmový průmysl, která má být přesvědčivější než izolované technologické demo. Jinými slovy chtějí v OpenAI dokázat Hollywoodu že to taky umí, respektive že se mohou některé filmové procesy díky AI výrazně smrsknout – ať už časově, nebo finančně.
Prapůvod v DALL-E
Námět o lesních tvorech, jejichž vesnici naruší příchod cizince, stojí za kreativcem OpenAI Chadem Nelsonem. Ten začal postavy rozvíjet před třemi lety při pokusech s tehdy novým generátorem obrázků DALL-E a v roce 2023 vznikla krátká verze. Na scénáři celovečerní podoby se podílejí také autoři z týmu Paddington in Peru. Natáčení (respektive produkce) už běží a obsazení dabingu má být podle zdrojů WSJ uzavřeno v nejbližších týdnech.
Financování zajišťuje pařížská mateřská společnost Vertiga, Federation Studios. Zhruba třicetičlenný tým má mít nastavený model podílu na zisku. O marketingové podpoře ze strany OpenAI zatím nepadlo rozhodnutí a producenti dosud neoznámili distribučního partnera – bez toho se film do kin jen tak nepodívá, ale ona by mu stačila klidně jen lokální (tzn. USA, UK a třeba jen hrstka dalších trhů v omezené kinodistribuci) premiéra.
Nakopnou Critterz revoluci?
Projekt vzniká v kontextu velice opatrného přístupu Hollywoodu k AI. Velká studia s nástroji experimentují v produkci, UX i marketingu, zároveň ale čelí odporu profesních svazů herců a scenáristů a otázkám kolem autorských práv. V posledních měsících se objevily žaloby některých zábavních společností (Disney, Warner apod.) proti Midjourney kvůli „údajné“ ochraně duševního vlastnictví. Podle producentů Critterz by kombinace lidských hlasů a výtvarných vstupů s AI zpracováním měla filmu zajistit autorskoprávní ochranu. A zatímco o dabingu se bavit nemusíme, právní stránka věci u komerčního produktu s potenciálně celosvětovou distribucí vzbuzuje velké otázky minimálně co do výtvarného zpracování.
Pokud Critterz uspěje u kritiků i diváků, OpenAI a partneři věří, že to urychlí adopci generativní AI v celovečerní výrobě a současně sníží vstupní bariéry pro nové tvůrce. Zda se podaří proměnit technologický slib v udržitelný filmový model, rozhodne až festivalová premiéra a následná distribuce. Nicméně je víceméně jasné, že i pokud by nakonec šlo o kritický a/nebo komerční propadák, postupný nástup nástrojů generativní umělé inteligence do Hollywoodu asi jen tak něco nezastaví.